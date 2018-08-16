إغلاق طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي لمدة 15 يوماً .. تعرف على الأسباب

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صرحت الإدارة العامة للمرور تحت رئاسة مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء “عصام شادي”، حيث أعلن عن إغلاق طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بشكل جزئي بسبب إجراء أعمال تطوير ورصف الأسفلت كوبري “إيتاي البارود”.

وقد أضافت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ترك حارات أخرى لحركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق من أجل متابعة حركة السيارات.

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وقد قامت الإدارة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال على أن يتم استقطاع نصف عرض الاتجاه، من أجل تنفيذ الأعمال مع ترك باقي “عرض الطريق” لتسيير حركة السيارات.

وقد تم البدء في تنفيذ الاتجاه القادم من “الإسكندرية متجه إلى محافظة القاهرة” مع الانتهاء منه سوف يتم الانتقال إلى الاتجاه المعاكس، وقد أشارت الهيئة إن الأعمال سوف تستمر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً ولمدة خمسة عشر يوماً.

وسوف تبدأ أعمال رصف وتطوير الطريق ابتداءً من اليوم الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس على أن يتم وضع المساعدات الفنية الكافية من أجل العمل على تأمين الرحلات في منطقة العمل من إضاءة، ومخاريط، وطواحين ضوئية، وفواصل حركة، وعلامات إرشادية، وتحذيرية إلى حين الانتهاء من تلك الأعمال.

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