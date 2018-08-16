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بالفيديو .. السكك الحديد تطلق تطبيق مجاني للقطارات، حيث صرح رئيس هيئة السكك الحديد خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي “شريف عامر” في برنامج “يحدث في مصر”، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “أم بي سي” عن إطلاق تطبيق موبايل بشكل تجريبي لحجز القطارات بالمجان.

وأضاف إن التطبيق متاح خلال الوقت الراهن، عبر الموقع الرسمي لسكك حديد مصر، وأنه تم إتاحة التطبيق الحالي بشكل تجريبي تسهيلاً على المواطنين خلال ضغوط حجوزات القطارات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

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وأوضح أن التطبيق سوف يتم من خلال تعامل المواطنين معه جمع الملاحظات عنه، وأوضح أنه سوف يتم التطبيق بشكل فعلي للتطبيق بعد إجازة عيد الأضحى المبارك على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأشار أن حجز القطارات من خلال التطبيق سوف يكون بشكل مجاني، دون إدراج أي زيادات أو رسوم إضافية نظير خدمة الحجز، كما شدد أن التطبيق سوف يقدم لمستخدميه خصومات ومزايا عديدة.

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