توقعات خبراء هيئة الأرصاد لطقس الجمعة 17 أغسطس 2018

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعهم أن يسود طقس غداً الموافق الجمعة السابع عشر من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 طقس معتدل على “السواحل الشمالية” حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى مناطق شمال الصعيد، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ولطيفاً خلال ساعات الليل.

وأعلن الخبراء عن توقعهم “إن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال فترة الصباح على مناطق شمال البلاد، كما سوف تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية”.

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أما بالنسبة إلى حركة الرياح أغلبها شمالية غربية، إلى معتدلة تنشط على منطقة خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية في تلك المناطق.

حالة البحار

وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة في بعض الأحيان وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف، والرياح سطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأبيض المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة

محافظة القاهرة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

منطقة وسط الدلتا درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

محافظة الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 26.

بلطيم درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

مرسى مطروح درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السلوم درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

سيوة درجة الحرارة العظمي 38 والصغرى 25.

محافظة بورسعيد درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

محافظة دمياط درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

محافظة العريش درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

رفح درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السويس درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

رأس سدر درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

نخل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

نويبع درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

سانت كاترين درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

طابا درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

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