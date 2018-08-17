1.111 مليار جنيه قيمة الدعم المقدم للمستحقين من “تكافل وكرامة” فى أغسطس

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وصلت قيمة الدعم المقدم للأسر المستحقة في برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة) عن شهر أغسطس الجاري 1.111 مليار جنيه لـ 2.25 مليون أسرة تضم أكثر من 10 ملايين مواطن.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي فى بيانها اليوم الجمعة أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل) يبلغ 1.95 مليون أسرة وبلغت قيمة ما تم صرفه لهم عن الشهر الجارى حوالى 976 مليون و643 ألف جنيه، بينما يبلغ عدد مستفيدي برنامج (كرامة) 300 ألف مستفيد صرف لهم ما يقارب 135 مليون جنيه.

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وأشار البيان إلى أن ما تم صرفه لمحافظات الصعيد منذ إطلاق البرنامج يمثل حوالي 72% من إجمالى المبالغ التى تم صرفها من موازنة البرنامج، وتتصدر محافظة المنيا قائمة المحافظات المستفيدة من دعم (تكافل وكرامة) في شهر أغسطس بقيمة 148 مليون جنيه، تليها محافظة سوهاج بقيمة 124 مليون جنيه، ثم محافظة أسيوط بقيمة 114 مليون جنيه.

يذكر أن برنامج “تكافل وكرامة” يستهدف دعم الأسر المصرية التى تقع تحت خط الفقر ويشمل البرنامج 5630 قرية في 345 مركز بجميع محافظات الجمهورية.

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