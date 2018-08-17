هيئة الأرصاد الجوية تٌعلن حالة الجو المتوقعة أيام عيد الأضحى والدرجات المتوقعة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وأصدرت بيانا يشير لحالة الطقس السائدة في جمهورية مصر العربية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في الفترة من الإثنين 20/08/2018 حتى الجمعة 24/08/2018.

وذكر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود خلال هذة الفترة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على محافظات الوجه البحرى والقاهره ومدن القناه ويكون حارعلى شمال الصعيد شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

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وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى ستتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية على القاهرة والوجه البحري، لافتًا إلى أن الأجواء على السواحل ستكون مهيئة لقضاء أوقات جيدة والاستمتاع بالعيد.

وأشار الدكتور أحمد عبدالعال، إلى أنه رغم استقرار درجات الحرارة إلا أنه نسبة الرطوبة سترتفع، محذرًا المواطنين المصطفين على الشواطئ من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة لاسيما في الفترة من 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، كون أشعة الشمس في هذه الفترة ضارة على الجلد، وضرورة البقاء في أماكن الظل وشرب كميات وفيرة من المياه.

وحذرت الهيئة في بيانها من الشبورة المائية التى تتكون فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة وسواحلنا الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤيه يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.

وتابع البيان: وبصفة عامة هذة الأجواء تسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطىء المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة في بعض محافظات الجمهورية، خلال فترة عيد الأضحى المبارك أعلنت هيئة الأرصاد الجوية إنها كالأتي:

محافظات السواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة .

محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 35 إلى 36 درجة .

محافظات شمال الصـعيد من 36 إلى 38 درجة .

محافظات جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة .

جنوب سيناء من 38 إلى 40 درجة .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يمكن الأتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار ال 24 ساعة على التليفون الأتى :-

24646721 – 24834625، وتقدم الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس الإدارة بخالص التهنئه لجموع الشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.