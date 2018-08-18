تعرف على أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية، وذلك قبل أيام من عيد الأضحى في 21 أغسطس الجاري.

– نستعرض فى التقرير التالى اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية :-

بلغ سعر لحم الضأن فى شوادر وزارة الزراعة 110 جنيه للكيلو، أما الكندوز بلغ سعره 95 جنيها للكيلو. أما فى وزارة التموين وصل سعر اللحوم الطازجة البلدية 85 للكيلو، واللحوم المجمدة 45 جنيها للكيلو، والضأن المبرد 90 جنيها للكيلو .

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أما عن اللحوم المستوردة بلغ سعر الريش البتلو 90 جنيها للكيلو واللحم المفروم 50 جنيها للكيلو فى الوقت الذى بلغ فيه سعر الكتف البتلو 45 جنيها للكيلو، 55 جنيها للكباب الحلة و75 جنيها لكيلو كتف الضأن .

-أما في منافذ البيع الخاصة

تراوح سعر اللحم المفروم البقري بين 90 إلى 93 جنيها، و تراوح سعر موزة شرائح بقري بين 134 إلى 145 جنيها، وكذلك تراوح سعر مكعبات اللحم البقرى بين 96 إلى 165 جنيها وتراوح سعر لحم الإسكالوب البقري البلدي بين 140 إلى 155 جنيها وتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 114 إلى 130 جنيها .

ووصل سعر كيلو لحم الكولاتة البقري البلدي إلى 160 جنيها وكتف البقري شرائح 126 جنيها للكيلو أما عن لحم الاستيك كندوز بلغ سعر الكيلو 145 و عرق الرستو البلدي 160 جنيها وبلغ سعر كيلو كباب الحلة الكندوز 145 جنيها للكيلو أما السجق بلغ سعر الكيلو 112 جنيها .

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