تعرف على أخر استعدادات هيئة السكة الحديد لعيد الأضحى المبارك

Advertisements

صرح المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تمكنت هذا العام من إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء.

مشيرا إلى أنه تم الدفع بـ 26 قطارا إضافيا خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك في الاتجاهين بإجمالي 182 ألف مقعد، بالإضافة إلى التشغيل اليومي المعتاد للقطارات وفقا لجداول التشغيل على خطوط الوجه القبلي والبحري.

Advertisements

جاء ذلك خلال تفقده محطة مصر للتأكد من انتظام العمل بمنافذ حجز التذاكر وتوافر المقاعد بالقطارات الإضافية أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد رسلان، على أنه يوجد مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية التي يجري حجزها بشكل يومي وتكون مطروحة للجمهور ويتم حجزها قبل تحرك هذه القطارات في نفس اليوم، وأضاف أنه تم تزويد بعض القطارات المكيفة بعربات إضافية لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع ذويهم.

مضيفا أنه يتابع بشكل شخصي غرفة العمليات المشكلة من المسئولين لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات لجمهور المسافرين من الركاب خلال الإجازة.

وتابع رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لابد من مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم وتكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على منافذ الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

ووجه رسلان، العاملين بمحطة مصر بضرورة مراعاة قواعد السلامة والتشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب بالقطارات المكيفة والعادية، بالإضافة إلى ضرورة تواجد جميع المسئولين من مفتشي خدمة العملاء والمبيعات والفحص بما يتفق مع خطة الطوارئ الموضوعة.

إقرأ أيضاً.. تعرف على جداول تشغيل قطارات السكة الحديد في عيد الأضحى