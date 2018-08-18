سبب رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ 25 جنيهًا يوم واحد فقط في الإسبوع

Advertisements

صرح الدكتور رشاد رحيم، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك، إن هناك مقترحًا تدور مناقشته الأن حول زيادة سعر التذكرة لـ 25 جنيهًا، ولكن في يوم إجازة الجنينة، وهو يوم الثلاثاء، مؤكدًا أن سعر التذكرة في الأيام الأخرى سيظل كما هو 5 جنيهات.

وأضاف مدير عام حدائق الحيوان والأسماك، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الجمعة في مصر” مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، أن مقترح رفع سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان لـ 25 جنيهًا، سيشجع العاملين بحديقة الحيوان للتضحية بيوم أجازتهم من أجل الجمهور.

Advertisements

وأضاف رشاد، أن التذكرة ستكون مجمعة لدخول كافة الأماكن بالحديقة، وهي بذلك أرخص، لكنها خدمة سياحية ستمنح الزوار فرصة زيارة الحديقة “وهي رايقة”.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق عن اقتراح لرفع سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان لـ 20 أو 25 جنيهًا لمدة يومين في الإسبوع، على أن يتم تطبيق هذا المقترح بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.