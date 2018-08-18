غدًا بدء التفويج.. والصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين لـ 18 حاجًا

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ارتفعت أعداد جالات الوفيات وسط بعثة الحج المصرية، في الأراضي المقدسة، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن وفاة حاجة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة لـ 18.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة تدعى “رسمية محمود علي محمد”، تبلغ من العمر 62 عاما، وهي تابعة لحج قرعة وزارة الداخلية، من محافظة قنا، وقد توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بمستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أشار إلى أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة تلقت بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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وفي سياق متصل، ذكر اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أنه يتم التيسير على الحجاج عبر تواجد وعاظ داخل خيم إقامة الحجاج، وتقديم وجبات ساخنة، وجميع المشروبات على مدار اليوم، فضلا عن توفير الكراسي المتحركة، مطالبًا الحجاج بارتداء كارت التعارف لسهولة تسكين الحجاج في الخيم.

وأضاف “لطفي” أن تفويج الحجاج سيبدأ صباح الأحد المقبل، مشيرُا إلى أنه يجري التنسيق مع الدفاع المدني السعودي، للتأكد من ضخ الكهرباء في الخيام.

وأشار “لطفي”، إلى أن المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج، انتهى من وضع خطة تصعيد الحجاج من عرفات إلى منى، مضيفًا أنه تم عقد عدة اجتماعات في القاهرة، للتنسيق بين رؤساء البعثات، لتوفير كافة سبل الراحة للحجاج.

وتابع الرئيس التنفيذي لبعثة الحج ، أنه تم توفير خدمة الرد الواحد في الحافلات، بحيث يتم تخصيص كرسي بداخل الحافلة لكل فرد، على أن يجد الحاج مقعده عندما يعود في نفس مكانه مرة أخرى، لذا تم توفير 600 حافلة تقل قرابة 25 ألف حاج”.

وأكد “لطفي” أن أصغر حاج توفي عن عمر ناهز الـ47 عامًا، وأكبر متوفية عمرها 87 عامًا، منوهًا أن جميع الحجاج المتوفين قضوا نحبهم بصورة طبيعية، ماعدا حالة واحدة توفيت نتيجة حادث مروري، معلنًا عن صرف مبلغ 75 ألف جنيه، لأسرة الحاج المتوفى.