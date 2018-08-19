الداخلية تنشر الإرشادات الخاصة بالمرور فترة الأعياد

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نشرت وزارة الداخلية في فيديو لها السبت، مجموعة من الإرشادات الخاصة بالقيادة الآمنة للسفر خلال فترة الأعياد.

ونصحت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالآتى :-

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1 – الأبتعاد عن السرعة الزائدة خلال السفر، لتلافي حوادث التصادم أو انقلاب السيارة.

2- مراجعة صلاحية إطارات السيارة، والتأكد من وجود بديل له.

3 – مراجعة “تيل الفرامل” جيداً قبل بداية الرحلة.

4 – الالتزام بربط حزام الأمان طوال الرحلة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور في بيان صادر عن الوزارة السبت، على تواجدها بشكل مكثف على الطرق السريعة خلال فترة الأعياد.

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