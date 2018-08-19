Advertisements

الإسكندرية تخصص شواطئ مجانية ومميزة وسياحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث أنه مع قرب حلول الإجازات تفضل بعض العائلات الاستفادة من فترة العطلة في قضائها خارج القاهرة في المصايف والشواطئ.

ومع قرب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك فقد أعلنت “الإدارة المركزي للسياحة في محافظة الإسكندرية ” عن قيامها بالاستعدادات اللازمة والعمل على تجهيز مجموعة كبيرة من الشواطئ من أجل استقبال الزوار والمعيدين من جميع محافظات الدولة المصرية.

Advertisements

وقد قامت الإدارة المركزي للمصايف بمحافظة الإسكندرية بتحديد عدد من الشواطئ ليكون الدخول فيها بالمجان للزوار من القاطنين في المحافظة والقادمين من محافظات الدولة المصرية المختلفة.

وقد تم تحديد عدد اثنين وخمسين شاطئ ذات الخدمات المتوسطة، والشواطئ المميزة وعدد أخرى من الشواطئ السياحية، وسوف يقوم موقع مصر 365 استعراض أسماء الشواطئ المجانية بمحافظة الإسكندرية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

أسماء الشواطئ المجانية بمحافظة الإسكندرية بعيد الأضحى المبارك

شاطئ جليم.

شاطئ الهانوفيل.

شاطئ شهر العسل.

شاطئ السرايا.

شاطئ ميامي.

شاطئ المكس.

شاطئ المندرة.

الشواطئ ذات الخدمات المتوسطة بالإسكندرية

ويبلغ عدد الشواطئ ذات الخدمات المتوسطة حوالي اثنين وعشرين شاطئ في محافظة الإسكندرية، مع دفع رسوم دخول لأي شاطئ بقيمة خمسة جنيهات، وهذا الرسم شاملة التالي:

ترابيزة.

كرسي.

شمسية.

ويسمح بدخول الكراسي والشماسي الخاصة.

أسماء الشواطئ ذات الخدمات المتوسطة خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالإسكندرية:

شاطئ العصافرة غرب.

شاطئ سيدي بشر.

شاطئ الأنفوشي شرقي.

شاطئ الأنفوشي غربي.

شاطئ أبو هيف واحد.

شاطئ أبو هيف اثنين.

شاطئ زهراء الهانوفيل.

شاطئ أبو يوسف واحد.

شاطئ أبو يوسف اثنين.

شاطئ مارينا.

شاطئ السلام.

شاطئ رأس التين.

شاطئ فاميلي بيتش.

شاطئ شط إسكندرية.

شاطئ الدخيلة شرق.

شاطي الدخيلة غرب.

شاطئ الهانوفيل خدمة.

شاطئ الصفا.

شاطئ تقسيم الملاح.

شاطئ هدير.

شاطئ كرير واحد.

شاطئ كرير اثنين.

الشواطئ المميزة بمحافظة الإسكندرية

ويبلغ عدد الشواطئ المميزة في محافظة الإسكندرية حوالي سبعة عشر شاطئ، يتضمن دفع رسوم دخول قيمة عشرة جنيهات شاملة التالي:

كراسي.

ترابيزات.

شماسي.

وغير مسموح بدخول الكراسي والشماسي الشخصية داخل الشواطئ.

أسماء الشواطئ المميزة بالإسكندرية

شاطئ المندرة اثنين.

شاطئ العصافرة شرق.

شاطئ ميامي المميز.

شاطئ بشر واحد.

شاطئ أبو هيف المميز الشرقي.

شاطئ أبو هيف المميز الغربي.

شاطئ السلسلة.

شاطئ القويري.

شاطئ رأس التين المميز.

شاطئ الهانوفيل الغربي.

شاطئ بليس واحد.

شاطئ بليس اثنين.

شاطئ البيطاش اثنين.

شاطئ الهانوفيل غرب.

شاطئ الهانوفيل اثنين.

شاطئ أبو تلات واحد.

شاطئ أبو تلات اثنين.

الشواطئ السياحية بمحافظة الإسكندرية

ويصل عدد الشواطئ السياحية في محافظة الإسكندرية حوالى أربعة شواطئ، وقد تم تخصيص رسوم الدخول لتلك الشواطئ حوالي خمسة عشر جنيهاً مصرياً خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وتلك الرسوم شاملة التالي:

ترابيزة.

كراسي.

شماسي.

أسماء الشواطئ السياحية الأربعة المتاحة للمقيمين في المحافظة ومن الزائرين من خارج المحافظات خلال فترة العيد هم كالتالي:

شاطئ المندرة واحد.

شاطئ ستانلي.

شاطئ سيدي بشر.

شاطئ البوريفاج سابقاً.

وقد عقد رئيس الإدارة المركزية للمصايف والسياحة اللواء أحمد حجازي اجتماع مع ملاك الشواطئ والمستأجرين، وشدد خلال فعاليات الاجتماع على عدم استغلال المواطنين والعمل على تسهيل دخولهم.

وأكد على أن الإدارة المركزية للمصايف والسياحة سوف تقوم بالتفتيش على جميع المصايف في محافظة الإسكندرية من أجل التأكد من تنفيذ التعليمات من الجميع فيما يخص الأسعار التي قد تم الإعلان عنها، والالتزام بتلك الرسوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

أقرا المزيد “3 شهور” خارج المنافسة.. و8 أفلام تنافس على إيرادت موسم عيد الأضحى