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تعرف على أهم 5 ملفات فشل البرلمان المصري في حلها ، فعلى الرغم من نجاح البرلمان المصري في نهاية كل دور انعقاد على مدار الثلاثة سنوات السابقة سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الرقابي.

فعلى الصعيد التشريعي نجح البرلمان المصري في إقرار عدد كبير من التشريعات والقوانين، وعلى المستوى الرقابي تقدم عدد كبير من نواب مجلس النواب بتقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة وتوجيه العديد من الأسئلة إلى الحكومة المصرية.

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ولكن مازال المواطنين المصريين يعانون من مشاكل بشكل يومي لم يتمكن البرلمان من إيجاد الحلول المناسبة لها على الرغم من تقدم عدد من النواب من وضع حلول لتلك المشكلات عن طريق سن تشريعات وقوانين وتقديم طلبات إحاطة.

ملف ارتفاع الأسعار

تأتي على قائمة تلك الملفات الخمسة ملف ارتفاع الأسعار حيث يعاني المواطن المصرية من ذلك، وتقدم عدد كبير من البرلمانيين من تقديم أسئلة وطلبات إحاطة إلى الحكومة عن ارتفاع الأسعار، وطلب فرض رقابة على الأسواق التجارية إلا أن هذا لم يحدث.

ويعاني المواطنين في جمهورية مصر العربية من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد فشل البرلمان في إقناع الحكومة من تأجيل إقرار الزيادات على أسعار بعض من الخدمات الأمر الذي أدى إلى زيادة معاناة المواطن المصر.

ملف البناء على الأراضي الزراعية

ومن أهم الملفات التي فشل البرلمان في حلها ملف البناء على “الأراضي الزراعية” أو البناء المخالف، حيث أن هذا الملف مطروح منذ عام 2016، وحتى الوقت الراهن 2018 ولم يتم حسم هذا الملف بشكل قاطع.

وقد تقدم عدد من البرلمانيين بمشروعات قوانين من أجل التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، وكذلك مشروعات القوانين من أجل التصالح في البناء المخالف، وهذا ما أدى زيادة معاناة المصريين، وعلى الرغم من إن إنهاء هذا الملف سوف يعود بميزانية عالية إلى الدولة المصرية من خلال تحصيل غرامات مقابل التصالح مع الدولة.

ملف الإيجار القديم

يأتي ملف “الإيجار القديم” من الملفات والأزمات الكبرى التي فشل البرلمان في إيجاد حل مناسب لها، حيث تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب المصري بمشروعات قوانين من أجل تعديل “قانون الإيجار القديم” الذي يعاني منها المالك بشكل مباشر.

ملف فرص العمل

وقد فشل أيضا البرلمان في حل ملف إيجاد فرص عمل مناسبة للشباب المصري، كما أن أبواب التعيين في كافة المؤسسات والمصالح الحكومية قد أصبح شبه مغلق، وفشل البرلمان في إيجاد مشكلة للبطالة وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

ملف تخفيض مساحات زراعة الأرز

وفشل البرلمان في إيجاد حل لمشكلة زراعة الأرز، على الرغم من القرار الصادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتخفيض مساحات زراعة محصول الأرز لعام 2018.

وقد تم تخفيض المساحة من واحد مليون ومائتين فدان إلى سبعمائة فدان فقط، وعلى الرغم من مطالبة الأهالي لنواب مجلس الشعب لتوفير مساحات أكبر لزراعة الأرز إلا أن النواب فشلوا أيضا في إيجاد حل لتلك المشكلة.

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