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حقيقة عودة الفريق شفيق للعمل السياسي، حيث أعلنت مصادر مطلعة في حزب “الحركة الوطنية”، والذي تم تأسيسه من قبل رئيس وزراء مصر الأسبق، الفريق “أحمد شفيق”، عن صدور قرار هام من قبل الفريق وهو اعتزال الحياة السياسية والعمل السياسي بشكل نهائي، والابتعاد عن “المشهد السياسي”.

وأضافت المصادر، إن الفريق “أحمد شفيق” فضل خلال المرحلة الحالية، التفرغ تماماً إلى رعاية شؤون أسرته، وإن القرار نابع من إرادة الفريق ذاته، وليس نتيجة ممارسات أو ضغوط مورست عليه من أي جهة.

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وأوضح أنه منذ أن فوض لمرشح الرئاسي الأسبق، مهام رئاسة الحزب إلى نائبه اللواء “رؤوف السيد”، كان متوقعًا أن يتخذ مثل هذه القرار ويعتزل السياسة، وقد تم الإعلان عن هذا القرار بعد تردد العديد من الأنباء خلال الفترة السابقة عن تحضير الفريق “أحمد شفيق” للعودة من جديد إلى الحياة السياسية عبر بوابة الانتخابات التي سوف يتم إجراؤها خلال شهر أكتوبر القادم من أجل اختيار رئيس للحزب.

وقد قامت الحركة الوطنية بإصدار بيان تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه أن عودة الفريق “أحمد شفيق” إلى الحياة السياسية من جديد خبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وأوضح البيان الصادر عن الحركة أن كل ما يتردد من أبناء مجرد شائعات، الهدف منها إثارة حالة من الجدل مع قرب انعقاد “المؤتمر العام للحزب السياسي”، وقد أصدر الفريق شفيق بيان نفى فيه وجود أي نية للعودة إلى الحياة السياسية من جديد.

وأكد الفريق “أحمد شفيق” قائلاً: أن السبب وراء تلك الأنباء هو اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المصرية خلال شهر أكتوبر القادم 2018، وأعلن القائم بأعمال رئيس الحزب اللواء “رؤوف السيد” إن البيان المنسوب إلى الفريق “أحمد شفيق” لا يعلم عنه شيء، ولا يستطيع تكذيبه كما لا يستطيع إثباته.

ونوه أن الحزب الحركة الوطنية منذ أيام قد أصدر بيان يوضح فيه أن الفريق “أحمد شفيق” لا يزال خلال الوقت الراهن العمل السياسي، وأشار إن الفريق لم يخبرنا بأي شيء جديد حول المسألة، وال يوجد أي تواصل منذ أن فوضه بإدارة شؤون الحزب.

وأكد أنه له مطلق الحرية فيما يختار، كما أنه من حق إقرار أي امر يراه مناسباً، وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحزب خالد العوامي قائلاً: أن الحزب ليس لديه أية معلومات بشأن من نسب للفريق مؤخراً.

وأوضح أن الحزب أوضح بشكل تفصيلي، أن ما أثير خلال الفترة الأخيرة حول أن الفريق يجهز للعودة إلى الحياة السياسية من جديد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأضاف: الفريق هو من يملك وحده تأكيد ما نسب إليه أو نفيه”، وأشار ” “أن الحزب لا يملك حاليًا أن يتحدث باسم شفيق، حول أمور تخصه هو وحده.

وأعلن أستاذ العلوم السياسية، للدكتور “أحمد دراج” إن عودة الفريق للحياة السياسية أو اعتزاله لها، لن يضيف جديدًا، ولن يغير في الأوضاع الحالية شيئًا، ومن ثم يجب الاهتمام بأمور وقضايا أكثر أهمية للوطن والمواطنين.

وأضاف أن مثل هذه الأخبار الهدف منها إلهاء المواطنين، وصرفهم عن الأوضاع الحالية وأشار إن ما فعله أحمد شفيق وقت الانتخابات حرقة، وبالتالي هناك شخصيات كثيرة أولى بالاهتمام منه.

ويجدر هنا الإشارة أنه خلال شهر يناير السابق لعام 2018، قد فوض الفريق “أحمد شفيق” اللواء “رؤوف السيد” للقيام باختصاصات ومهام رئيس الحزب أمام جميع الجهات والمؤسسات الدولة المصرية.

وقد أكد الفريق “أحمد شفيق” في قراره الذي قد تم نشره على صفحة “الحركة الوطنية الرسمية” عبر الفريق بوك جاء فيه التالي، القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وتعديلاته وبعد الاطلاع على النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب وعلى ما نصت عليه المادة 9 من اللائحة الداخلية للحزب والمعتمدة من لجنة شؤون الأحزاب والتي تنص على أنه: لرئيس الحزب أن يختار نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم.

كما أعلن الفريق خلال أواخر شهر نوفمبر السابق لعام 2017 عن نيته الترشح إلى انتخابات الرئاسة المصرية قبل أن يعلن عن تراجعه عن ذلك القرار بعد عودة إلى جمهورية مصر العربية بسبب ما تم وصفه “بعدم درايته” بحجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع داخل الدولة المصرية.

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