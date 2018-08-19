تعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 1439 في محافظات الجمهورية

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 1439، الذي ستحل علينا أولى أيامه، بعد غد الثلاثاء، بجميع محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث سيكون موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 1439، في مدينة القاهرة والجيزة، في تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وأوضح البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بخصوص مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 1439، أن سكان طابا هم أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و37 دقيقة، بينما يكون سكان السلوم آخر من يؤدي صلاة عي الأضحى في محافظات الجمهورية، والتي سيكون توقيتها في الساعة السادسة و13 دقيقة.

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وأشار المعهد، حسب بيان، إلى أن صلاة العيد في محافظتي الإسكندرية وأسيوط ستكون في الساعة الخامسة و54 دقيقة، وفى بورسعيد فى الخامسة و45 دقيقة، وفى السويس والإسماعيلية تحين في الساعة الخامسة و46 دقيقة، وسيؤدى أهالى العريش صلاة العيد في الساعة الخامسة و39 دقيقة، وفى مدينة الطور تحل صلاة العيد في الساعة الخامسة و43 دقيقة، وفى مدينة سانت كاترين فى الخامسة و42 دقيقة، وشرم الشيخ وشلاتين في الساعة الخامسة و41 دقيقة.

وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الأضحى في دمنهور والفيوم وسوهاج في الساعة الخامسة و53 دقيقة، وفى طنطا وبنها وشبين الكوم وكفر الشيخ وأسوان فى الساعة الخامسة و51 دقيقة وفى المنصورة والزقازيق وقنا فى الخامسة و49 دقيقة.

وأوضحت حسابات المعهد أن موعد صلاة العيد في بني سويف ستكون فى الخامسة و52 دقيقة، وفى المنيا فى الساعة الخامسة و55 دقيقة، وفى أبوسمبل فى الخامسة و58 دقيقة ومرسى مطروح فى الساعة السادسة و5 دقائق، وفى الغردقة فى الخامسة و٤٤ دقيقة، والخارجة فى تمام الساعة السادسة صباحا، وفى دمياط فى الخامسة و47 دقيقة، وفى نوبيع وحلايب فى الساعة الخامسة و38 دقيقة.​

صلاة عيد الأضحى.. شرحها.. حكمها.. والسنن المستحبة معها