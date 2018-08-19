تعرف على فروع بنكي “الأهلي” و”مصر” التي تعمل بالعطلات الرسمية

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كثيرًا من المواطنين يحتاجون لإجراء تعاملات مصرفية خلال فترات العطلات والأجازات الرسمية، مثل سحب وإيداع الأموال بأحجام كبيرة، أو لأسباب طارئة، أو للتسوق فى المولات التجارية، و من المعروف أن البنوك المصرية تعمل خلال الأيام من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا، بينما الغير معروف أن بعضها يعمل بشكل استثنائى يومى الجمعة والسبت، وكذلك فى بعض العطلات الرسمية، حيث ستعمل الاثنين الموافق 20 اغسطس، يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وتكون مواعيد العمل بها ممتدة حتى الـ7 مساءًا.

ويقدم لكم موقع “مصر 365” فروع البنوك الحكومية التي تفتح ابوابها المصرفية خلال يومي الجمعة والسبت ووقفة عيد الأضحى المبارك.

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ففى البنك الأهلى المصرى، والذي يعد أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، نجد ان هناك 5 فروع تعمل يومى الجمعة والسبت، في نفس المواعيد. وحتى الساعة الـ7 مساءً وهى:

فرع البنك الأهلى المصرى بمول مصر، بمدينة السادس من أكتوبر

فرع البنك الأهلى المصرى “أمريكانا بلازا”، فى مدينة السادس من أكتوبر.

فرع البنك الأهلى المصرى “كايروفيستال سيتى” بالتجمع الخامس

فرع البنك الأهلى المصرى فندق سافوى “سوهو سكوير” فى مدينة شرم الشيخ

فرع البنك الأهلى المصرى بنادى الصيد بالقطامية، والذى يقتصر على أعضاء النادى فقط.

وذكر علاء فاروق، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، إن تلك الفروع تعمل بشكل استثنائى، لمساعدة مرتادى المولات التجارية فى مواعيد عمل تناسبهم، ويتم إجراء عمليات مصرفية محددة مثل السحب والإيداع للأفراد، بالإضافة إلى أن فرع البنك الأهلى المصرى فى مطار القاهرة الدولى والذى يعمل لمدة 24 ساعة يوميًا.

وأوضح علاء فاروق، أن مواعيد عمل تلك الفروع تبدأ من الساعة 11 صباحًا، وحتى الـ7 مساء من السبت إلى الخميس، ومن الـ2 ظهرًا وحتى الـ7 مساء يوم الجمعة فقط.

أما عن بنك مصر، كشف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن وجود نحو 9 فروع بالبنك تعمل طوال أيام الاسبوع بما فيهم يومي الجمعة والسبت وان هذه الفروع تعمل حتى السابعة مساءً يوميا.

وأكد عاكف المغربي، ان هذه الفروع تعمل اليوم السبت وغدًا الاحد حتى بعد الاثنين الموافق 20 اغسطس، يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، في نفس المواعيد.

وأضاف نائب رئيس بنك مصر، أن هذه الفروع تبدأ أجازتها يوم الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الأضحى، وتنتهي الخميس ثالث أيام العيد، على ان تعاود العمل بدءا من يوم الجمعة المقبلة.

واوضح عاكف المغربي، ان هذه الفروع هى فروع بنك مصر في الأندية والمولات والفنادق، وهي:

فروع بنك مصر في النادي الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر.

فروع بنك مصر في مول سيتي ستارز بمدينة نصر,

فرع بنك مصر بمول كايرو فيستيفال بالتجمع الخامس.

فروع بنك مصر نادي الزهور بمدينة نصر.

فرع بنك مصر نادي الزهور بالتجمع الخامس.

فرع بنك مصر بمول العرب، بمدينة السادس من أكتوبر.

فرع بنك مصر بفندق هيلتون رمسيس بالتحرير.

فرع بنك مصر بمطار القاهرة المصرفي.

وأكد نائب رئيس بنك مصر، أن باقي فروع البنك البالغة 621 فرعا ، أتمت عملها اليوم الأحد، كآخر يوم عمل لها قبل بداية الأجازة التي حددها البنك المركزي للبنوك والتي تبدأ بعد غد الاثنين وتنتهي الخميس، على ان تعاود العمل بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 26 اغسطس.