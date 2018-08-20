خادم الحرميين الشريفيين يتكفل بنفقات الهدي للحجاج من أسر شهداء الجيش والشرطة

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كشفت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أعلن أنه يتكفل بنفقات الهدي لجميع الحجاج المٌستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام البالغ عددهم 5400 حاج وحاجة ينتمون لـ95 دولة من مختلف قارات العالم.

وحسب ما نشر في وكالة “واس” السعودية، ذكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن هذه المكرمة شملت جميع المستضافين فى البرنامج من بينهم ذوو شهداء فلسطين وشهداء الجيش والشرطة المصرية، وأهالى شهداء ومصابى الجيش السودانى والجيش الوطنى اليمنى المشارك فى عاصفتى الحزم وإعادة الأمل، إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من أكثر من 94 دولة.

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وأوضح الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قرار خادم الحرميين الشريفيين بتكفل نفقات الهدي لضيوف الرحمن، غير مستغرب وليس جديدًا عليه وهو تقديرًا لضيوفه الذين حجوا بيت الله الحرام لهذا العام، وامتدادًا لعطائه السخي للمسلمين أجمعين، مشيرًا إلى أن هذا العطاء المتجدد من خادم الحرمين الشريفين يؤكد اهتمامه – أيده الله – بإخوانه المسلمين وحرصه المستمر على تقديم كل ما يحتاجونه ويرغبون فيه، فضلاً عن جهوده فى توحيد كلمة المسلمين، ونصرة قضاياهم.

ولفت وزير الشؤون الإسلامية إلى أن عدد المستفيدين من هذه المكرمة بلغ 5400 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، لافتًا الانتباه إلى أن اللجنة التنفيذية للبرنامج بدأت العمل على تنفيذ هذه المكرمة، وجرى إبلاغ جميع الضيوف، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذه.

وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الذى عرف بمحبته لجميع شعوب العالم الإسلامى دعا هذه النخب من الحجيج من مختلف دول العالم وتكفل بحجهم على نفقته الخاصة مما يدل على مدى محبته لهم وللمسلمين كما أنه يتابع كل أمورهم ويأمرنا جميعًا أن نقدم كل ما فى الوسع لتقديم كل الخدمات وتيسير الحج لهم من أجل أن يعودوا وقد نقاهم الله من الذنوب والخطايا.

وفي نهاية البيان، دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويبارك فى عمره وعمله، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء النسك بكل يسر وسهولة، وأن يديم الأمن والأمان على جميع بلاد المسلمين.