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بشرى سارة فتح مراكز الشباب بالمجان للمواطنين خلال فترة العيد، حيث أعلن وزير الشباب والرياضة، الدكتور “أشرف صبحي” أنه سوف يتم فتح مديريات الشباب والرياضة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل فتح جميع مراكز الشباب أمام المواطنين مجاناً خلال “أيام عيد الأضحى المبارك”.

وقد وجه وزير الشباب والرياضة إلى مديري مديريات الشباب والرياضة في جمع محافظات جمهورية مصر العربية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ذلك، وجاء توجيهات الوزير بمناسبة “الاحتفال بعيد الأضحى المبارك”.

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وسوف يتم السماح لجميع المواطنين بدخول مراكز الشباب، من أجل الاستفادة من خدمات مراكز الشباب دون دفع أية رسوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي سوف تبدأ من صباح اليوم الموافق يوم الثلاثاء، باستثناء “مركز شباب الجزيرة” بسبب الإقبال الشديد على ذلك المركز من قبل أعضائه خلال فترة العيد.

وتأتي تلك الإجراءات في إطار الدور الاجتماعي لمراكز الشباب والرياضية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية في العمل على تقديم الخدمات إلى الشباب والنشء وكذلك المواطنين، من أجل تقديم فرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الثقافية، والرياضية والفنية إلى جانب الأنشطة الاجتماعية.

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