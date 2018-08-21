بكري يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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بكري يهنئ جموع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، فقد أعلن البرلماني والإعلامي الشهير مصطفى بكري في تغريدة له عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تهنئة إلى جموع العرب والأمة الإسلامية، وجميع المسلمين في مختلف بقاع الأرض بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في تغريدة مصطفى بكري عبر موقع تويتر النص التالي “كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر وأمتنا العربية والإسلامية بألف خير، في هذا اليوم نتذكر شهداءنا عبر التاريخ، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، وتحيا مصر”.

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كل عام واتم بخير ، كل عام ومصر وامتنا العربيه والاسلاميه بالف خير ، في هذا اليوم نتذكر شهداءنا عبر التاريخ وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، وتحيا مصر — مصطفى بكري (@BakryMP) August 20, 2018

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