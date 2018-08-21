البعثة الطبية تعلن عن حالة وفاة جديدة و20 مصاباً بين الحجاج المصريين

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صرح الدكتور “محمد شوقي”، رئيس البعثة الطبية الرسمية للحج عن وفاة حالة جديدة بين الحجاج المصريين في مشعر عرفات، ليرتفع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى عشرين حالة حتى الوقت الراهن.

وقد أعلن الدكتور “محمد شوقي”: إن هناك ما يقرب من عشرين مصاباً بين الحجاج، وقد أشار إن إصاباتهم طفيفة، وجميع الإصابات تتعلق بالإصابة بالمغص الكلوي، والإجهاد الحراري والإجهاد العضلي ويتلقون جميعاً العلاج في مستشفيات السعودية.

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وأضاف، إن الأمور تسير بشكل جيد في مشعر عرفات، ولكن معدل درجات الحرارة مرتفعة للغاية، وشدد على التزام الحجاج المصريين بالإرشادات الصحية بعد التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لفترات طويلة.

وأكد الدكتور “محمد شوقي” إن هناك أربعة لجان تقوم بعمليات مرور، ومتابعة في جميع المستشفيات على مشعر عرفات للاطمئنان على حالة الحجاج المصريين، وأضاف: أن هناك ثلاثة وثلاثين حالة من الحجاج المصريين المرضى تم نقلهم بالفعل إلى مشعر عرفات لأداء مناسك الحج بواسطة سيارات الإسعاف بالتعاون مع الجانب السعودي.

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