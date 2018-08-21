البرلمان يشيد بجهود السعودية في تأمين وتيسير بعثات حج 2018

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أشادت أمين سر لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري النائبة سحر صدقي بدور السعودية في العمل على تأمين وتيسير بعثات الحج خلال عام 2018ـ، وأشادت بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل المملكة.

وأوضحت النائبة سحر صدقي “إن العلاقات السعودية المصرية علاقات أخوية يشهد بها على مدار التاريخ، وقد شهدت العلاقات بين البلدين حالة من التعاون المشتركة في جميع القضايا المشتركة، وهذا يؤكد على حسن قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف العلاقات المصرية في الخارج”.

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وتولي السعودية “الحرمين الشريفين” عناية فائقة حيث تتولى “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحرمين” على تقديم أكثر من سبعة وسبعين خدمة إلى جميع قاصدي “المسجد النبوي، والمسجد الحرام بمكة المكرمة” ويقدم تلك الخدمات أكثر من 10 ألاف موظف لأكثر من 1,936,154 حاجاً خلال عام 1439 هـ.

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