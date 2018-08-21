طلب إحاطة عاجل بخصوص المصانع المتعثرة والمتوقفة

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أعلن البرلماني طارق متولي بأنه قد تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الصناعة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من أجل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والمصانع المتوقفة عن العمل في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقد طالب البرلماني الدولة أن تقوم بتبني ذلك المشروع على أنه مشروع قومي لابد أن تشارك فيه جميع الوزراء المعنية من أجل إعادة تلك المصانع المتعثرة والمتوقفة إلى العمل من جديد لما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بوجه عام.

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وقد أوضح البرلماني طارق متولي قائلاً “إننا نتملك أكثر من أربعة آلاف مصنع متوقف ومتعثر عن العمل، وننتظر اهتمام واضح من الحكومة المصرية من أجل إعادة تشغيلهم بشكل سريع”، وشدد على ضرورة أن تدخل الدولة المصرية من أجل دعم ذلك الملف نقدياً.

وأضاف البرلماني “إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل يعمل على تحقيق ثلاثة أهداف، وهي الحد من البطالة في ظل توقف تعيينات الحكومة المصرية، إلى جانب انتعاش الاقتصاد القومي من خلال توفير عملة صعبة بدلا من استيرادها والحد من الاحتكار، وتقديم منتجات عالية الجودة للتصدير”.

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