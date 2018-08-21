لـ«المؤمن عليهم».. كيف تسترد ما أنفقته على العلاج خارج وحدات التأمين الصحي

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ، في محافظة بورسعيد ، حيث يقدم المشروع الجديد حزمة من الخدمات للمواطن المصري ، بينها القضاء على قوائم الانتظار للمرضى في الجراحات ، والتدخلات الطبية الحرجة ، خلال 6 أشهر ، فضلا عن إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية ، وذلك بإجمالي 47 مستشفى في محافظات الجمهورية كافة ، والتي تتبع وزارة الصحة والسكان ، والمستشفيات الجامعية.

قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ، وفّر حماية كاملة للمنتفعين ، الذين تضطرهم حالاتهم للكشف والعلاج ، في المستشفيات غير التابعة للتأمين ، كما سمح لهم باسترداد ما أنفقوه على الكشف والعلاج ، عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي.

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ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 5 معلومات عن الآلية التي يمكن بها للمريض ، استرداد مصروفات العلاج والكشف ، حال تلقيه علاجا خارج وحدات التأمين الصحي ، وذلك في الحالات الطارئة فقط.

1. للهيئة العامة للتأمين الصحي ، الحق في متابعة المؤمن عليه ، في أي من جهات تقديم الخدمة الصحية.

2. يجب تكون إقامة المؤمن عليه ، في الدرجة التأمينية لاشتراكه في التأمين الصحي ، فضلا عن تحمله أو تأمينه الخاص ، فرق الإقامة في الدرجات الفندقية الأعلى ، وذلك طبقا لما اختاره.

3. للمؤمن عليه في التأمين الصحي ، الحق في استرداد تكاليف علاجه ، خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وذلك في الحالات الطارئة فقط.

4. يقدم المريض طلب استرداد ، في الوقت الذي تسمح فيه حالته الصحية بذلك.

5. الهيئة غير مسؤولة عن كل ما يترتب من مضاعفات ، تنتج عن الإهمال أو الخطأ الطبي ، الذي قد يحدث في الحالة.