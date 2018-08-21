كيف تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة؟

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بدأ المصريون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، حيث اعتادوا ذبح الأضحية أو شرائها ، وكثير منهم لا يستطيعون التفرقة بين اللحوم البلدية والمستوردة عند شرائها.

موقع «مصر 365» ، يقدم في تقريره التالي ، نصائح مهمة لمساعدة الكثيرين ، في التفرقة بين اللحوم البلدية واللحوم المستوردة عند شرائها ، وهي كالتالي:

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1. اللحوم البلدية تكون مختومة بمادة ذات لون أحمر.

2. لحوم العجول الواردة ، تكون مختومة بغرض الذبح الفوري ، بالختم السداسي باللون البنفسجي.

3. تختلف أنواع الاختام على الذبيحة ، سواء من حيث الشكل والتصميم ، وذلك طبقا لنوع الحيوان.

4. يضم ختم اللحوم الطازجة ، «التاريخ ، اليوم ، المحافظة ، الرقم الكودي ، والرمز» .

5. الختم المستدير مخصص للحوم البلدية الصغيرة.

6. الختم المربع مخصص للحوم البلدية الكبيرة ، وهو عبارة عن مادة لونها أحمر.

7. اللحوم المستوردة لا يكون عليها أي أختام.

8. معظم اللحوم المستوردة ، يكون لونها غامق ، وتكون مائلة للون الأخضر أو البني ، بسبب التخزين والنقل الخاطئ.

9. تعتبر نسبة الدهون في اللحوم المستوردة ، قليلة جدا ، وذلك بعكس اللحوم البلدية ، فضلا عن أن أنسجة اللحوم المستوردة تتفتت بسهولة.

10. تستغرق اللحوم المستوردة ، وقتا أكبر بكثير من اللحوم البلدية في الطهي ، كما أنها تتفتت بسهولة ، بينما تستغرق اللحوم البلدية ، وقتا قليلا في طهيها ، كما تتميز بدسامتها وقيمتها الغذائية المرتفعة ، وطعمها المميز.