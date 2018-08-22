تعرف على حالة المرور في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء 22 أغسطس 2018

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انتظمت حركة الطرق الرئيسية ، في محافظتي القاهرة والجيزة ، اليوم الأربعاء ، الموافق 22 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك وسط انتشار أمني في الشوارع والميادين كافة ، بغرض ملاحظة حركة السيارات في الشوارع ، وتأمين رحلات المواطنين ، على المحاور والكباري والطرق ، في القاهرة والجيزة ، فضلا عن سحب أي كثافات مرورية ، وإزالة أي معوقات قد تعطل حركة سير السيارات.

وشهدت حركة السيارات ، انتظاما أعلى الطريق الدائري ، ومحور 26 يوليو ، بينما شهد كوبري أكتوبر ، وميدان التحرير ، وروكسي ، ورمسيس ، وعبد المنعم رياض ، ومناطق وسط البلد ، انتظاما في حركة السيارات ، وكذلك ، انتظمت حركة السيارات جزئيا ، في محيط جامعة القاهرة ، بسبب أعمال إنشاء نفق ، في ميدان النهضة.

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وعن حركة السيارات أعلى محاور محافظة الجيزة ، فشهدت هي الأخرى انتظاما ، في شوارع «الجيزة ، النيل السياحي ، الهرم ، البحر الأعظم ، نزلة الدائري في اتجاه الصعيد ، الوراق ، والمريوطية» ، وذلك وسط انتشار الخدمات على الطرق كافة.

وانسابت حركة سير السيارات ، في ميدان التحرير ، ومنطقة وسط القاهرة ، بينما انتظمت حركة سير السيارات ، في جميع المداخل المؤدية للميدان ، وظهرت كذلك سيولة مرورية ، أعلى مناطق كورنيش النيل ، وأمام المتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.