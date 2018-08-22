يمنع إنهاء حياة المريض لأي سبب.. 5 معلومات مهمة عن قانون المسؤولية الطبية

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تناقش لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري ، خلال دور الانعقاد الرابع ، عدة قوانين مهمة ، من بينها مشروع قانون المسؤولية الطبية ، حيث ناقشت اللجنة في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب ، بعض من موادها.

موقع «مصر 365» ، يستعرض في تقريره التالي ، أهم المعلومات عن مشروع قانون المسؤولية الطبية ، وهي كالتالي:

1. مشروع قانون المسؤولية الطبية ، ينص على أنه في حال الخطأ الطبي ، يتم الحكم بالتعويض المدني للمريض ، وفي حالة الإهمال ، يحال الطبيب إلى محاكمة جنائية ، أما في حال المضاعفات الواردة ، فلا توجد أي إدانة على الطبيب.

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2. مشروع قانون المسؤولية الطبية ، الذي قدمه النائب أيمن أبو العلا ، ينص على عدم جواز إنهاء حياة المريض ، حتى لو كان بناء على طلبه ، أو طلب ولي أمره ، وينص كذلك على عدم جواز الاستنساخ ، فضلا عن تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب ، وزرع الأجنة ، وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.

3. بجنة الصحة في مجلس النواب ، ذكرت أنها انتهت بشكل كبير من مشروع قانون المسؤولية الطبية ، ولم يتبق سوى إعداد الصياغة النهائية ، وذلك قبل عرضه على الجلسة العامة في مجلس النواب ، بعد الأخذ بملاحظات قطاع التشريع في وزارة العدل.

4. مشروع قانون المسؤولية الطبية ، ينص على تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية ، تضم في تشكيلها ممثلا عن نقابة الأطباء ، ووزارة الصحة ، والطب الشرعي ، وكليات الطب ، والجمعيات العلمية ، فضلا عن عدد من غير الأطباء ، من رجال القانون والمجتمع المدني.

5. مشروع قانون المسؤولية الطبية ، ينص على محاسبة عادلة للأطباء ، وذلك بوجود عدد كبير من الأطباء ، في لجنة المسؤولية الطبية ، التي يحال لها تقرير ، يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ، ليتم تصنيفه إما خطأ طبي ، أو إهمال ، أو مجرد مضاعفات واردة.