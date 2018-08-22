تعرف على حالة الطقس غدا الخميس 23 أغسطس 2018 ثالث أيام عيد الأضحى

منذ 38 دقيقة أخبار مصر
تعرف على حالة الطقس غدا الخميس 23 أغسطس 2018 ثالث أيام عيد الأضحى
حالة الطقس

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الخميس ، الموافق 23 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على البحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الخميس ، الموافق 23 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي:

القاهرة ، العظمى 35 درجة ، الصغرى 26 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 32 درجة ، الصغرى 26 درجة.

مطروح ، العظمى 32 درجة ، الصغرى 24 درجة.