تعرف على حالة الطقس غدا الخميس 23 أغسطس 2018 ثالث أيام عيد الأضحى

Advertisements

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الخميس ، الموافق 23 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على البحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

Advertisements

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الخميس ، الموافق 23 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي:

القاهرة ، العظمى 35 درجة ، الصغرى 26 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 32 درجة ، الصغرى 26 درجة.

مطروح ، العظمى 32 درجة ، الصغرى 24 درجة.