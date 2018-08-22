الصحة: ارتفاع حالات الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 34 بينهم 10 من الحج السياحي

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أرتفعت أعداد حالات الوفيات في صفوف الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة، اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة حالة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 34.

وكشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حالة الوفاة الـ34 هي لحاج يدعى”محمد أبوضيف إسماعيل بديوي، عمره 71 عاما، توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر”، وتم نقله إلى المستشفى.

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وأضاف مجاهد، أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة تلقت بلاغاً بالوفاة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

وكان مجدي شلبي، رئيس بعثة الحج السياحي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، قد أعلن في وقتًا سابق اليوم عن وجود ١٠ حالات وفاة للحج السياحي حتى الآن، وذلك من إجمالي ٣٤ حالة وفاة بين الحجاج المصريين بصورة عامة.

متابعًا أن هناك ٦ حالات من بين ١٢ مريض من حجاج السياحة خرجوا من المستشفيات عقب تلقيهم العلاج.

وقال رئيس بعثة الحج السياحي، إن عملية تفويج حجاج السياحة إلى عرفات ومنها إلى المزدلفة ثم منى تمت بنجاح وبشكل ميسر على الحجاج كافة.