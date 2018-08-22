حماية المستهلك: حملات رقابية على المولات للتأكد من الالتزام بالأوكازيون الصيفي

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في إطار جهود جهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس الجهاز، للحفاظ على ضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار، يواصل الجهاز شن حملات رقابية على الاسواق والمولات التجارية الكبرى فى اليوم الثانى لعيد الاضحى المبارك، للتأكد من جودة السلع والمنتجات المطروحة للمواطنين.

بالإضافة إلى التأكد من التزام التجار المشاركين فى الاوكازيون الصيفي بعروض تخفيضات الأسعار وأنها عروض حقيقية وليست وهمية ، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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يذكر أن بعض موظفو جهاز حماية المستهلك، من الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، يقومون بتوزيع لافتات على المحلات تتضمن سياسة استبدال واسترجاع السلع، وهى ضرورة تقديم أصل فاتورة البيع للمواطن وارجاع السلعة خلال 14 يوما اذا وجد بها عيوب وان تكون طريقة استرداد القيمة بنفس طريقة الدفع وذلك فى آطار العمل على حماية حقوق المستهلك.

ونوه جهاز حماية المستهلك إنه يستمع لجميع الشكاوى، مشيرًا إلى أنه يتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن بالجهاز رقم 19588 من خط أرضى أو تقديم شكوى بمقر الجهاز فى 96 شارع أحمد عرابى بالمهندسين فى الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يعلن عن عروض وهمية فى الأوكازيون.

كذلك يمكن التواصل مع الجهاز بريديًا عن طريق مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، عبر استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكترونى للجهاز، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.