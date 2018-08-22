الصحة: خط ساخن للإبلاغ عن شكاوى نقص الدواء بالصيدليات

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تحاول وزارة الصحة باستمرار توفير الأدوية بالصيدليات، وعدم التأخر في تلبية طلبات المواطنين في حقهم في وجود الأدوية المطلوبة، ولهذا كله أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تخصيص خط ساخن برقم (25354150) لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد حول نقص الأدوية بالصيدليات أو المستشفيات الحكومية.

وذكرت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، خلال تصريحًا صحفيًا، إنه يتم الاستعلام عن أرصدة المستحضر محل الشكوى، ومعدلات استهلاكها بمخازن شركات التوزيع، وفى حالة توافر المستحضر بشركات التوزيع يتم الرد على الشاكى، للحصول على الدواء من أقرب صيدلية.

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وأضافت، أنه فى حال عدم توافر المستحضر بشركات التوزيع تتم مخاطبة الشركة المنتجة للمستحضر محل الشكوى، للوقوف على أسباب النقص، وتوفير الدواء المثيل أو البديل المناسب، مع السعى لإيجاد الحلول اللازمة عن طريق التواصل مع الإدارات الداخلية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.