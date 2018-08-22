الإسكان: تنفيذ ما يقرب من 71 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 5 مدن جديدة

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كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن إنشاء وتنفيذ ٧٠ ألفا و٩٦٨ وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك في ٥ مدن جديدة.

وأشارت إلى تنفيذ 4280 وحدة سكنية (214 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات، بالمناطق السكنية (7– 16– 25) وتم تسليم 3630 وحدة منها للمستفيدين بالمشروع، وتم تنفيذ 5 آلاف وحدة (250 عمارة) بحى الزيتون، وتم تسليم 2140 وحدة منها للمستفيدين بالمشروع، وجارٍ استكمال التسليم، كما يتم الانتهاء من تنفيذ 700 وحدة (35 عمارة) بالمنطقة 25، وجارٍ طرح تنفيذ 5460 وحدة (273 عمارة) بحي النور.

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وأضافت أنه جار حاليا تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر “غرب أسيوط”، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 20 %.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 4368 وحدة سكنية (182 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة 15 مايو، وجارٍ تنفيذ 18576 وحدة سكنية (774 عمارة) من المقرر الانتهاء من تنفيذها 30 /9/ 2019، ومن المقرر البدء قريبا في تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية جديدة، ومن المقرر الانتهاء منها 30 /6/ 2020.

وجار تنفيذ 1000 وحدة سكنية (50 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة أسوان الجديدة، وبدأ تنفيذها أول أبريل الماضى، وبلغت نسبة الإنجاز 17%.

يذكر أن وزارة الإسكان تنوي طرح كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي والإعلان العاشر التابع للوزارة قبل نهاية العام الجاري.