تعرف على آليات القابضة لمياه الشرب لمنع انقطاع المياه بعيد الأضحى

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تواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، جهودها لمنع انقطاع المياه في المحافظة، ولهذا وضعت الشركة خطة لمواجهة أى عطل قد ينتج عنه انقطاع المياه، إذ أنه تم إعداد جداول بالنوبتجيات لرؤساء القطاعات ومديري العموم، ومديري المناطق والفروع، خلال أيام إجازة عيد الأضحى.

كما أشارت الشركة القابضة لمياه الشرب إلى أنه تم وضع مجموعة من الآليات للمتابعة المستمرة للقطاعات الفنية المختلفة، لمواجهة أزمات انقطاع المياه في العيد، وكانت كما يأتي:

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1. التأكيد على العاملين بالخط الساخن على سرعة تلقى شكاوى العملاء وسرعة إبلاغ المسئولين لحل وإزالة أسباب الشكوى، أو إيضاح أي من الاستفسارات والمتابعة الفورية والمستمرة للشكاوى حتى انتهاء حلها بأسرع وقت.

2. في حالة حدوث أي كسور مفاجئة بخطوط المياه ذات الأقطار الكبيرة يتم سرعة توجه فرق الإصلاح بالشبكة المختصة لغلق المحابس للسيطرة على كمية المياه الناتجة عن الكسر ومنعها ثم يتم الإصلاح فورا.

3. تم التنسيق مع الخدمات الميدانية لسرعة التحرك بسيارات المياه النقية الصالحة للشرب للمناطق الساخنة، وعند حدوث كسر مفاجئ بأحد الخطوط الرئيسية بأى منطقة.

4. تم التنسيق مع فرق الصيانة والمعامل لسرعة التحرك فور تلقى البلاغات الواردة من الخط الساخن والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

5. نظرا لزيادة معدل الاستهلاك لمياه الشرب خلال فترة عيد الأضحى المبارك، تم مراجعة ورفع كفاءة جميع المحطات والروافع برفع درجة الاستعداد اللازمة بالإضافة إلى مراجعة جميع محابس شبكات مياه الشرب.