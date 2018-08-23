بعد 15سنة.. أحمد حلمي يشارك زوجته في فيلم تعرف عليه

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قام النجم أحمد حلمي، بنشر بوستر دعائي لفيلم جديد يشارك فيه عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور “أنستجرام”، حيث كشف “حلمي” عن مفاجأة جديدة تجمعه بعدد كبير من صنّاع السينما المصرية، بينهم زوجته الفنانة منى زكي، والتي كان أخر فيلم تشاركا فيه هو فيلم “لية خلتني أحبك” منذ 15سنة.

وكتب النجم أحمد حلمي أسفل الصورة:”الفيلم ده حقيقي فيلم مختلف جدا وتجربة جديدة و مكنتش شارك فيها كنت خسرت.

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وأضاف حلمي” الفيلم بيتناول مشكلة جديدة بطريقة جديده وابطاله اللي هتتفرجو عليهم في الفيلم مش بس ممثلين. هتتفرجوا كمان علي أبطال دايما بيقفوا ورا الكاميرا ولاول مرة هيعدوا حدود الخط الوهمي للكاميرا ويبصوا في العدسة ويتكلموا عن مشكلة تخصهم وتخص الفيلم”.

من وجهة نظري كل شخص بيقف ورا الكاميرا لصناعة فيلم هو البطل الحقيقي وهو نجم الفيلم .

البوستر الدعائي كان لفيلم بعنوان The Crew، وظهر فيه النجمة منى زكي وعدد من الفنانين المصريين، أبرزهم يسرا، وشريف منير، والمخرج شريف عرفة، والكاتبَين وحيد حامد وتامر حبيب، والمخرج هادي الباجوري، والكاتب والمنتج مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه.

بالإضافة إلى المنتج جابي خوري، ومصممة الملابس مي جلال، والمنتج محمد حفظي، والممثل والمخرج هشام سليمان، وياسر النجار، والمصور سامح سليم، والمصور أحمد المرسي، ومحمد عطية، وعباس صابر، وناهد نصر الله، وأحمد حافظ، ورفعت عبد الحكيم، وأحمد مظهر، وطارق مصطفى، ولميا عادل.

وأكد حلمي في تعليقه على الصورة، أن الفيلم يعتبر تجربة جديدة ومختلفة، مبيناً أن أبطال العمل ليسوا كلهم ممثلين، ويظهر هذا بمشاركة بعض المنتجين والمؤلفين والنقاد الفنيين السالف ذكرهم.

فيلم The Crew ليس روائياً؛ بل هو فيلم وثائقي يكشف عن مراحل صناعة السينما من خلال ثلاث مراحل إنتاجية، حسب موقع «في الفن» المصري.

وفي الفيلم سيكشف صناع الفن المصريون عن وجهة نظرهم في أهم أسباب صناعة السينما المصرية، وسيكون الفيلم في شكل حوار تلفزيوني يجريه أمجد مصطفى مع نجوم العمل.

الفيلم فكرة رامي عباس، وسيناريو محمد نبيل، وإخراج إسلام رسمي، الذي أيضاً شارك في السيناريو.