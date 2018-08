بعد 15سنة.. أحمد حلمي يشارك زوجته في فيلم تعرف عليه

الفيلم ده حقيقي فيلم مختلف جدا وتجربه جديده لو مكنتش شارك فيها كنت خسرت . الفيلم بيتناول مشكله جديدة بطريقه جديده . ابطاله اللي هتتفرجو عليهم في الفيلم مش بس ممثلين. هتتفرجوا كمان علي ابطال دايما بيقفوا ورا الكاميرا ولاول مره عدوا حدود الخط الوهمي للكاميرا وبصوا في العدسه واتكلموا عن مشكلة تخصهم وتخص الفيلم .. من وجهة نظري كل شخص بيقف ورا الكاميرا لصناعة فيلم هو البطل الحقيقي وهو نجم الفيلم .

A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) on Aug 21, 2018 at 1:59pm PDT