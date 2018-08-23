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غداً.. شركة مياه القليوبية تعلن انقطاع المياه لمدة طويلة عن شبين القناطر، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لمحافظة القليوبية عن انقطاع المياه عن “مركز شبين القناطر” غداً الجمعة من تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأوضح الشركة أن قطع المياه عن مركز شبين القناطر سوف يستمر لمدة اثنى عشر ساعة بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لمحافظة القليوبية بأعمال إصلاح في “مدخل قرية الشوبك” التابعة لشبين القناطر.

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وقد أهابت الشركة بجموع المواطنين وجميع المستشفيات وأصحاب المخابز بالعمل على تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه والتي سوف تصل إلى اثنى عشر ساعة.

وقد أكدت الشركة على قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، والتي سوف تتواجد في المناطق المتأثرة من انقطاع المياه، وطالبت من جموع المواطنين في حالة أي استفسار أو طلبات أن يتصلوا على الرقم التالي 125 من أي تليفون أرضي.

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