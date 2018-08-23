تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 24 أغسطس 2018 رابع أيام عيد الأضحى

Advertisements

ترتفع درجات الحرارة ، غدا الجمعة ، الموافق 24 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، حيث يكون طقس الغد ، حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تنخفض الرؤية بسبب الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على البحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطرب حركة الملاحة البحرية هناك.

Advertisements

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، ما بين متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أم حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.