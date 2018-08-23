تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 24 أغسطس 2018 رابع أيام عيد الأضحى

منذ 47 دقيقة أخبار مصر
تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 24 أغسطس 2018 رابع أيام عيد الأضحى
الأرصاد الجوية

ترتفع درجات الحرارة ، غدا الجمعة ، الموافق 24 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، حيث يكون طقس الغد ، حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تنخفض الرؤية بسبب الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على البحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطرب حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، ما بين متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أم حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.