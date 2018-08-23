«القوى العاملة»: وفرنا 88 ألف فرصة عمل خلال 3 أشهر

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وفرّت وزارة القوى العاملة ، برئاسة محمد سعفان ، خلال 3 أشهر فقط ، 88 ألفا و378 فرصة عمل ، حيث بلغت إجمالي التعاقدات ، في سوق العمل الخارجي ، من واقع تصاريح العمل في الخارج ، 95 ألفا و471 تعاقدا ، وذلك بحسب النشرة ربع السنوية ، التي أصدرتها وزارة القوى العاملة ، اليوم الخميس.

محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، أكد أن الوزارة ، أرسلت النشرة التي أصدرتها ، إلى الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كي تكون مؤشرا مبدئيا ، يربط ما يدور في الخارج ، وما هو قائم في سوق العمل الداخلية.

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وبحسب وزير القوى العاملة ، فإن النشرة ربع السنوية ، تصدر بشأن سوق العمل المصري ، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ، حيث تتضمن قوة العمل ، والمشتغلين ، والمتعطلين ، واتجاهات سوق العمل.

وأوضح محمد سعفان ، أن النشرة بيّنت أن المسجلين ، من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ، عن الفترة من يناير وحتى مارس 2018 ، بلغ نحو 260 ألفا و642 مسجلا ، بينما بلغ عدد المعينين ، عن طريق النشرة القومية ومكاتب التشغيل ، 88 ألفا و378 معينا ، بينهم 63 ألفا و568 من الذكور ، و24 ألفا و810 من الإناث ، أما عدد حملة المؤهلات ، فبلغ 64 ألفا و701 ، بينما بلغ عدد غير حملة المؤهلات ، 22 ألفا و901 ، فضلا عن 776 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت وزير القوى العاملة ، إلى إن إجمالي التعاقدات في سوق العمل الخارجي ، من واقع تصاريح العمل في الخارج ، عن ذات المدة ، بلغ 95 ألفا و471 تعاقدا ، بينهم 93 ألفا و722 ذكورا ، و1749 إناثا ، بينما بلغ عدد العمالة المصرية ، الحاصلة على تصاريح عمل في الخارج ، من حملة المؤهلات العليا ، 24 ألفا 536 عاملا ، وفوق المتوسط 5 آلاف و213 عاملا ، والمتوسط 38 ألفا و255 عاملا ، ودون مؤهل 27 ألفا 467 شخصيا.

وبيّن تقرير وزارة القوى العاملة ، أن المملكة العربية السعودية ، جاءت في مقدمة الدولة العربية ، المتعاقدة مع العمالة المصرية ، حيث بلغ إجمالي التعاقدات مع المملكة ، 38 ألفا و72 تعاقدا ، بينها 36 ألفا و86 تعاقدا شخصيا ، و227 إعارة ، و1759 إجازة.

أما الكويت ، فجاءت في المرتبة الثانية في التعاقدات ، وذلك بنحو 26 ألفا و153 تعاقدا ، بينها 25 ألفا و195 تعاقدا شخصيا ، و87 إعارة ، 871 إجازة ، تلاها الأردن في المرتبة الثالثة ، بـ13 ألفا و997 تعاقدا ، بينهم 19 إجازة ، والباقي تعاقدات شخصية.

وفي المرتبة الرابعة ، حلت الإمارات بـ8 آلاف و84 تعاقدا ، بينها 8859 تعاقدات شخصية ، 52 إعارة ، و273 إجازة ، وفي المرتبة الخامسة حلّت قطر ، بألفين و445 تعاقدا ، بينهم 2328 تعاقدات شخصية ، و10 إعارات ، و107 إجازات.

أما لبنان ، فحلّ في المركز السادس ، بـ1723 تعاقدا ، بينهم 6 إجازات ، والباقي تعاقدات شخصية ، وفي المرتبة السابعة جاءت سلطنة عمان ، بـ1120 تعاقدا ، بينها 970 تعاقدات شخصية ، و14 إعارة ، و136 إجازة ، ثم البحرين في المرتبة الثامنة ، بـ984 تعاقدا ، بينها 928 تعاقدات شخصية ، و4 إعارات ، و52 إجازة ، وفي المرتبة التاسعة جاءت الجزائر ، بـ86 تعاقدا ، وسوريا في المرتبة العاشرة بـ5 تعاقدات ، واليمن في المرتبة الحادية عشرة بـ5 تعاقدات ، وليبيا في المرتبة الثانية عشرة بـ3 تعاقدات شخصية.

وبالنسبة للدول غير العربية ، جاءت إيطاليا في المركز الأول للتعاقدات مع المصريين ، حيث بلغت إجمالي التعاقدات 1728 تعاقدا ، بينها 1652 تعاقدات شخصية ، والباقي إجازات ، بينما حلّت قبرص في المرتبة الثانية ، بـ262 تعاقدا ، ثم اليونان في المرتبة الثالثة ، بـ238 تعاقدا ، بينما بلغ إجمالي تعاقدات البواخر الأجنبية ، 566 مصريا تعاقدات شخصية.

واحتل الذكور 93 ألفا و722 تعاقدا في فرص العمل في الخارج ، بينما الإناث 1749 فرصة عمل ، وذلك طبقا للحاصلين على تصاريح عمل أول مرة ، طبقا للدول المذكورة ، بينما أظهرت النشرة ، أن إجمالي تراخيص العمل الممنوحة للأجانب في مصر ، عن الفترة المذكور ، بلغ 3669 ترخيصا ، بينها 1769 للمرة الأولى ، والباقي تجديد.