«الصحة» تخصص خطا بديلا للتواصل بشأن الحالات الحرجة: القديم معطل وجار إصلاحه

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أعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، تعطل خط الإبلاغ عن الحالات الطارئة ، التي تحتاج رعاية مركزة وحضانات ، وذلك بسبب عطل فني ، في السنترال التابع له خط الطوارئ ، بينما أكدت الوزارة ، أن العطل سوف يتم إصلاحه في أسرع وقت.

رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة ، الدكتور خالد الخطيب ، قال في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، إن وزارة الصحة والسكان ، خصصت خطا بديلا ، للتواصل بشأن الحالات الحرجة والعاجلة ، التي تحتاج رعاية مركزة وحضانات ، وهو 16474.

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ولفت الدكتور خالد الخطيب ، إلى أن الخط يعمل بالكفاءة ذاتها ، ويتلقى الشكاوى كافة ويتعامل معها بشكل سريع ، بحسب كل قطاع موجه إليه الشكوى ، على أن يتم التواصل سريعا مع الشاكي.