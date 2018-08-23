«التموين» لـ«المصريين»: وفرنا السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال أيام العيد

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قال رئيس الشركة العامة للجملة ، في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، المهندس جمال الشرقاوي ، اليوم الخميس ، الموافق 24 أغسطس من العام الحالي 2018 ، إن الوزارة وفرّت كل المنتجات أمام المواطنين ، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي تصريحات صحفية عنه ، لفت المهندس جمال الشرقاوي ، إلى أن السلع الأساسية والاستراتيجية ، مثل «السكر ، الزيت ، المكرونة ، الدقيق ، منتجات اللحوم ، ومنتجات الدواجن» ، متوفرة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وبكميات كبيرة.

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وزاد رئيس الشركة العامة للجملة ، أن وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، وجّه بضرورة استمرار تكثيف طرح المنتجات الغذائية ، في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها ، وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأوضح المهندس جمال الشرقاوي ، أن الشركة العاكة للجملة ، تطرح اللحوم والدواجن بكميات كبيرة ، سواء من خلال فروعها في محافظات الوجه البحري ، أو من خلال السيارات المتحركة في الميادين العامة ، والمناطق التي لا يوجد بها منافذ سلعية.