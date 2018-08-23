تعرف على خطة الحكومة لتطوير مترو الأنفاق بـ386 مليار جنيه

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خصصت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برنامجا فرعيا متكاملا ، بشأن تطوير شبكة مترو الأنفاق الحالية ، بتكلفة نحو 386 مليار جنيه ، فضلا عن توسعتها ، بإضافة نحو 97.2 كيلو متر ، إلى شبكة المترو الحالية ، التي يبلغ طولها ، نحو 77.6 كيلو متر ، حيث من المخطط أن يصل طول شبكة المترو الحالية ، في العام 2012 / 2022 ، إلى نحو 174.8 كيلو متر ، وذلك بنسبة نمو تتجاوز 126%.

وبحسب خطة الحكومة ، في الفترة من (2018 / 2019 – 2021 / 2022) ، والتي وافق عليها مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، مؤخرا ، تعمل التوسعة الجديدة لشبكة مترو الأنفاق ، على زيادة عدد ركاب المترو ، من 855 راكب سنويا في العام (2027 / 2028) ، إلى مليار راكب في نهاية البرنامج ، وذلك عن طريقة تنفيذ ما يلي:

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– الخطين الأول والثاني –

تستعد الحكومة لتطوير البنية الأساسية والوحدات المتحركة ، في الخطين الأول والثاني ، وذلك عن طريق توريد 225 بوابة تذاكر لا تلامسية ، فضلا عن الانتهاء من أعمال إزدواج (المرج / المرج الجديدة) ، وتوريد 32 قطارا للخط الأول ، و6 قطارات للخط الثاني.

– الخط الثالث لمترو الأنفاق –

تستعد الحكومة ، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق (العتبة / إمبابة / جامعة القاهرة) ، وذلك بطول 17.7 كيلو متر ، و15 محطة ، وتنفيذ الجزئين A4 – B4 من المرحلة الرابعة ، ( هارون / النزهة / هشام بركات / عدلي منصور) ، وذلك بطول 11.5 كيلو متر.

– الخط الرابع لمترو الأنفاق –

تستعد الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ، (6 أكتوبر / الملك الصالح / الفسطاط) ، وذلك بطول 19 كيلو مترا.

– الخط الخامس –

( مدينة نصر / الساحل) ، ويكون بطول 24 كيلو مترا.

– الخط السادس –

( الخصوص / المعادي الجديدة) ، ويكون بطول 30 كيلو مترا.

– القطار الكهربائي –

( السلام / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية ) بطول 70 كيلو مترا.

– ترام الرمل في الإسكندرية –

تطوير وإعادة تأهيل .