تعرف على خطة الحكومة لتطوير مترو الأنفاق بـ386 مليار جنيه

منذ 26 دقيقة أخبار مصر
تعرف على خطة الحكومة لتطوير مترو الأنفاق بـ386 مليار جنيه
هشام عرفات,المترو,بشكل منتظم,العيد

خصصت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برنامجا فرعيا متكاملا ، بشأن تطوير شبكة مترو الأنفاق الحالية ، بتكلفة نحو 386 مليار جنيه ، فضلا عن توسعتها ، بإضافة نحو 97.2 كيلو متر ، إلى شبكة المترو الحالية ، التي يبلغ طولها ، نحو 77.6 كيلو متر ، حيث من المخطط أن يصل طول شبكة المترو الحالية ، في العام 2012 / 2022 ، إلى نحو 174.8 كيلو متر ، وذلك بنسبة نمو تتجاوز 126%.

وبحسب خطة الحكومة ، في الفترة من (2018 / 2019 – 2021 / 2022) ، والتي وافق عليها مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، مؤخرا ، تعمل التوسعة الجديدة لشبكة مترو الأنفاق ، على زيادة عدد ركاب المترو ، من 855 راكب سنويا في العام (2027 / 2028) ، إلى مليار راكب في نهاية البرنامج ، وذلك عن طريقة تنفيذ ما يلي:

– الخطين الأول والثاني –

تستعد الحكومة لتطوير البنية الأساسية والوحدات المتحركة ، في الخطين الأول والثاني ، وذلك عن طريق توريد 225 بوابة تذاكر لا تلامسية ، فضلا عن الانتهاء من أعمال إزدواج (المرج / المرج الجديدة) ، وتوريد 32 قطارا للخط الأول ، و6 قطارات للخط الثاني.

– الخط الثالث لمترو الأنفاق –

تستعد الحكومة ، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق (العتبة / إمبابة / جامعة القاهرة) ، وذلك بطول 17.7 كيلو متر ، و15 محطة ، وتنفيذ الجزئين A4 – B4 من المرحلة الرابعة ، ( هارون / النزهة / هشام بركات / عدلي منصور) ، وذلك بطول 11.5 كيلو متر.

– الخط الرابع لمترو الأنفاق –

تستعد الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ، (6 أكتوبر / الملك الصالح / الفسطاط) ، وذلك بطول 19 كيلو مترا.

– الخط الخامس –

( مدينة نصر / الساحل) ، ويكون بطول 24 كيلو مترا.

– الخط السادس –

( الخصوص / المعادي الجديدة) ، ويكون بطول 30 كيلو مترا.

– القطار الكهربائي –

( السلام / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية ) بطول 70 كيلو مترا.

– ترام الرمل في الإسكندرية –

تطوير وإعادة تأهيل .