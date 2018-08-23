تفاصيل تأسيس أول متحف لـ العملات التذكارية في مصر

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أول متحف لـ العملات التذكارية بمصر، حيث قام وزير المالية الدكتور محمد معيط بزيارة تفقدية إلى الموقع المقرر أن يقام عليه أو متحف للعملات التذكارية في جمهورية مصر العربية بغرض تفقد جميع التجهيزات التي تتم خلال الوقت الراهن.

ومن المقرر أن يحتوي المتحف على مجموعات من الإصدارات التاريخية المتداولة في مصلحة سك العملة منذ أن تم تأسيسها خلال عام 1950م، ويتضمن على فئات مختلفة من العملات المعدنية، والتي تشمل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكي حتى “ثورة يوليو لعام 1952 م” وحتى الوقت الراهن.

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ويحتوي أيضا المتحف على كم كبير من العملات النادرة، التي قد تم سك بعض منها من قبل مصلحة سك العملة، والبعض الآخر قد تم صكه في خارج جمهورية مصر العربية قبل تأسيس المصلحة.

وتمثل تلك العملات بعض من الشخصيات التاريخية الهامة في التاريخ العالمي وفي تاريخ الدولة المصرية مثل محمد علي باشا، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبعض من زعماء العالم العربي والعالم الإسلامي.

كما تتضمن العملات أيضا تواريخ هامة وعرض مجموع من الأحداث منها حفر قناة السويس المصرية، وبناء السد العالي، وغيرها من المشروعات القومية العملاقة في تاريخ الدولة المصرية.

وقد أوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن متحف العملاء سوف يتضمن أيضا على مجموعة من الميداليات، وكذلك الأوسمة، وبعض من القلادات، والدروع التي قامت مصلحة صك العملة بإنتاجها، ومنها وسام الجمهورية من الطبعة الأولى، وقلادة الجمهورية، وقلادة النيل، والعديد من المسبوكات التي قد قامت المصلحة بإنتاجها على مر التاريخ.

وقد أعلن مستشار وزير المالية المصري الدكتور شريف حازم قائلاً “إن الركن الخاص بالمحفظة الملكية للملك فاروق، يمثل قيمة خاصة، حيث يضم الإصدار الأول رقم واحد عدة عملات ورقية مصرية نادرة مثل الجنيه المصري ذي الجملين، والذي يعد من الأوراق المالية النادرة لهواة العملات”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “مصلحة سك العملة” تقوم خلال الوقت الراهن بتصميم العديد من العملات الخاصة بإحياء ذكرى المناسبات والشخصيات الهامة تاريخياً لإصدارها خلال السنوات القادمة ومنها “مرور مائة عام على ميلاد الرئيس جمال عبدالناصر، ومرور مائة وخمسين عاماً على ميلاد طلعت حرب مؤسس بنك مصر، ومائة وخمسين عاماً على افتتاح قناة السويس، ومائة عام على تأسيس الجامعة الأمريكية في مصر”.

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