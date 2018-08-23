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ردود أفعال غاضبة من البرلمانيين على جريمة قتل طفلي ميت سلسيل، حيث تعرضت جريمة طفلين لجريمة قتل بشعة، وقد عثر أهالي “فارسكور” التابعة إلى محافظة دمياط على جثتي الطفلين.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن محافظة الدقهلية اللواء محمد حجي إخطار من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد شرباش بورود بلاغ إلى “مركز شرطة ميت سلسيل” من المواطن محمود نظمي السيد يفيد بأن طفليه محمود وريان تم اختطافهم.

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وقد تم اختطاف الطفلين أثناء استقلالهم أرجوحة في الملاهي أثناء وقوفه معهما، حيث جاء شخص غريب لا يعرفه الأب وتبادل معه أطراف الحديث، وبدأ في تعريفه على نفسه قائلاً “أنا زميلك في المرحلة الابتدائية” ووقف معه يتحدث في محاولة من ذلك الشخص الغريب لتذكيره نفسه، وعندما رحل ذلك الشخص فوجئ الأب بغياب الطفلين.

وتم العثور على جثة الطفلين بعدها، وهذه تعد جريمة بشعة بكل المقاييس، وقد أثارت غضب البرلمانيين حيث طالب البرلماني مصطفى بكري بضرورة إعداد قانون من مجلس النواب يقضي بإعدام كل من يخطف طفلاً، تعليقاً منه على حادث اختطاف وقتل الطفلان في أول يوم في عيد الأضحى المبارك بمحافظة الدقهلية.

وأكد البرلماني “إن تلك الواقعة تعد خطيرة، فعلى الرغم من جهود الشرطة إلا أن تلك جرائم اختطاف الأطفال تتكرر وبكثرة”، وأشار “أن الشارع المصري يعيش حالة من الصدمة، ولن يهدأ إلا بعد أن يرى الخاطفين قد لقوا جزاءهم الذي يستحقونه”.

وأعلن النائب خالد يوسف “إن مقتل الطفلين المختطفين في قرية ميت سلسيل جريمة وحشية تهز الضمير الإنساني، تستوجب ألا يغمض لنا جفن إلا بعد القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة”.

وأكد البرلماني في تدوينة له عبر “فيس بوك” موقع التواصل الاجتماعي “إن مثل هذه الجريمة تقوض المجتمعات، وتهز الاستقرار، وتخلق حالة لا أمان لا مثيل لها في كل الأسر المصرية دون استثناء وتدب الرعب في القلوب”.

وأوضح ” أنه على ثقة في أن الشرطة المصرية لن يهدأ لها بال حتى تقبض على الجناة” أوضح أنه يتمنى للرجال الشرطة المصرية التوفيق في سرعة ضبط الجناة، وأن يلهم اسرة الطفلين الصبر والسلوان.

وأعلنت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين هالة أبو السعد “إن عملية خطف الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون”، وأضافت في بيان صادر عنها اليوم الموافق الخميس “إن عملية خطف أطفال الدقهلية، وقتلهم جريمة بشعة تهدد المجتمع المصري”، وطالبت بسرعة إلقاء القبض على الجناة وإعدامهم في أسرع وقت ممكن.

وأشارت “إن جريمة خطف الأطفال تروع المجتمع المصري، وتثير الذعر بين المواطنين”، وأوضحت إلى ضرورة تطبيق فكرة العدالة الناجزة على هؤلاء المجرمين الذين يقومون بتلك الأعمال.

وأوضحت “إن ملابسات جريمة الدقهلية لم تتضح بعد منوعة بأنها تثق في جميع الأجهزة الأمنية المصرية في الكشف عن ملابسات تلك الواقعة في أقرب وقت ممكن”.

واختتمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بيانها “بإن البرلمان المصري لا يتوانى في إصدار القوانين الرادعة للحد من تلك الجرائم التي تهدد أمن المجتمع”، وتقدم حزب المحافظين بخالص التعازي لأسرة الطفلين، سائلين الله جل وعلا أن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

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