الداخلية تصدر بيان هام بخصوص تعدي أمين الشرطة على طفل بالمترو

Advertisements

صرحت وزارة الداخلية المصرية بإيقاف “أمين الشرطة” الذي قام بالتعدي على طفل كان يبيع المناديل في أحد عربات قطارات مترو، وقد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتلك الواقعة.

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية “بحسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان” قد أعلنت الوزارة في بيان لها صادر اليوم الموافق الخميس يفيد “بإن وزير الداخلية كان يتابع إجراءات سير التحقيقات الخاصة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عن أمين الشرطة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة”.

Advertisements

وأعلنت مصادر مطلعة بالوزارة أن أخر مستجدات التحقيقات، أنه قد تم إيقاف أمين الشرطة لحين الانتهاء من التحقيقات التي تتم خلال الوقت الراهن بمعرفة “قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية المصرية”.

أقرا المزيد قرار جديد من وزارة المالية بشأن الإقرارات الضريبية