الصحة: 41 حالة وفاة للحجاج المصريين وعلاج 67 ألف حاجًا بالعيادات الطبية

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أعلنت منذ قليل وزارة الصحة والسكان أن إجمالى أعداد الحجاج المصريين المتوفيين في موسم الحج الحالي، وصل حتى صباح اليوم الجمعة، إلى 41 حالة وفاة، أصغرهم لحاج عمره 43 سنة، وأكبرهم لحاج عمره 74 سنة، مشيرة إلى أن أغلب حالات الوفاة كانت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

واضاف مصدر مطلع بالبعثة الطبية المرافقة للحجاج المصريين أن عدد الحالات المرضية التى ترددت على العيادات الطبية بلغ نحو 67 ألف حاجًا مصريًا تم علاجهم جميعًا هذا إلى جانب بعض الحالات التي استدعت الدخول للمستشفيات.

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وذكر اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج إن ضباط الشرطة المرافقين للحجاج حرصوا على التواجد مع ضيوف الرحمن طوال فترة الرحلة، وتفويجهم من منى للحرم بعد الانتهاء من رمى الجمرات.

وتابع الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن رجال البعثة نجحوا فى تفويج ضيوف الرحمن فى جميع المشاعر المقدسة، بعدما تم تدريبهم على المسارات الجديدة من عرفات للمزدلفة ثم منى، حيث رافقوا الحجاج وسهلوا وصولهم لأماكن اقامتهم بسهولة، من خلال وضع علامات إرشادية ووقوف البعض يحملون الأعلام المصرية.

ولفت الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أن العيادات الطبية لم تتوقف عن متابعة الحالة الصحية للحجاج، خاصة المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم، مؤكداً أن جميع حجاجنا بسلام وأمان فرحين بأن من الله عليهم وأتموا مناسك الحج بسلام.

يذكر أن إجمالي عدد الحجاج المصريين الذي سافروا لأداء المناسك بلغ 84 ألف و138 حاجًا.