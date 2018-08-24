الحج السياحي تعلن عن عودة أول فوج من الحجاج إلى القاهرة

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الحج السياحي تعلن عن عودة فوج من الحجاج غداً إلى القاهرة، حيث أعلن رئيس بعثة الحج السياحي مجدي شلبي قائلاً “أن بعثة الحج السياحي قد بذلت كل ما تستطيع من جهد من أجل توفير الراحة لضيوف الرحمن”.

وأضاف “أن الموسم الأول للحج قد انتهى دون أي معوقات”، وأوضح “أن الموسم الثاني بدأت بتحرك ثلاثة آلاف حاج من مكة إلى المدينة المنورة لإتمام شعائر الحج”.

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وأوضح “أنه بالنسبة لحجاج الشركات التي أنهت موسم الحج في المدينة سوف تعود إلى القاهرة غداً 25 أغسطس برجوع ثلاثة آلاف وسبعين حاجاً إلى جمهورية مصر العربية”.

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