برلمانيون يقترحون حلولاً لمشكلة غياب الأطباء بشكل متكرر عن المستشفيات الحكومية

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برلمانيين يقترحون حلولاً لمشكلة غياب الأطباء بشكل متكرر عن المستشفيات الحكومية، حيث أن مشكلة غياب الأطباء عن المستشفيات الحكومية تعد من المشاكل الكبرى في ملف الصحة داخل الدولة المصرية يعد ناقوس خطر حيث يعاني العديد من المواطنين من غيابات الأطباء في المستشفيات بشكل دائم ومتكرر حيث أصبحت تعد ظاهرة على الدولة المصرية التي يجب أن يتم مواجهتها بشكل حازم وحاسم.

وقد اختلفت آراء البرلمانيين حيال تلك المشكلة في تطبيق قانون بكل قوة وحزم، إلى جانب العمل على إدراج إدارات تعمل بشكل قوي تكون قادرة على الرقابة بشكل دائم ومستمر على الأطباء ومحاسبة جميع الأطباء المقصرين في تواجدهم في المستشفيات الحكومية.

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بينما طالب البعض الأخر من البرلمانيين بزيادة مرتبات الأطباء حتى يقتصر عملهم على المستشفيات الحكومة فقط، والتزامهم بمواعيد عملهم، وقد أعلن وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الدكتور مصطفى أبو زيد “أن تحسين أداء الأطباء والتزامهم من عدمه يرجع إلى حسن إدارة المستشفيات واختيارها”.

وأضاف “إن ظاهرة غياب الأطباء عن المستشفيات وإهمالهم يرجع إلى سوء إدارة المستشفيات، وأيضا وكلاء الوزارة بالمديريات المختلفة في شتى محافظات جمهورية مصر العربية”.

وأوضح مصطفى أبو زيد “لابد من متابعة مديريات الصحية على جميع المستشفيات بشكل دوري، وأن يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وأن يتم مكافأة الملتزمين بعملهم مميزين، وأيضا مجازات المقصرين أو المتغيبين عن العمل”.

وأكد “إ، هناك بعض الأطباء لا يذهبون إلى المستشفيات الحكومية، ويتقاضون مرتباتهم، وأيضا يحصلون على الحوافز رغم عدم التزامهم بالعمل، ما يصيب بعض الأطباء المجتهدين بالإحباط لعدم العدل في التعامل، مما يتسبب في الانفلات وعدم الالتزام”.

وشدد الدكتور مصطفى أبو زيد “على أهمية تعيين مديرين مديريات على أعلى مستوى، وأيضا مديرين المستشفيات العامة والمركزية”، وأعلن وكيل لجنة الشؤون الصحية في البرلمان الدكتور أيمن أبو العلا “إن أزمة غياب الأطباء بشكل متكرر في أكثر من مستشفى حكومي لابد أن يتم مواجهتها بكل حسم”.

وأضاف “إن ذلك سوف يتم عن طريق تطبيق القوانين الحالية بكل حزم، ليكون هناك انتظام من جانب الأطباء”، وأوضح “أن الأطباء ليهم أن يقومون بعملهم على أكمل وجه، لأنهم يحصلون على كامل حقوقهم حتى وإن كانت ليست بكثيرة ولكنهم موافقون على العمل بها”.

وطالب “بتحقيق نظام الثواب والعقاب على الأطباء لتشجيعهم على العمل، خصوصًا أن الطبيب هو مسؤول عن حياة مواطنين وهي ليست مسؤولية قليلة ولكنها كبيرة”.

وأعلنت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري النائبة إليزابيث شاكر ” إن ظاهرة عدم التزام الأطباء وتغيبهم عن المستشفيات لابد من وجود حل سريع لها، ولكن ليس عن طريق وضع عقوبات عليهم لأنها غالبًا ما تكون بلا فائدة، لأن مرتباتهم ضعيفة جدًا فلا يمكن معاقبتهم في ظل هذه المرتبات القليلة”.

وطالبت ” أن يكون هناك زيادة في مرتباتهم ووضع مقابل حقيقي لعملهم خصوصًا أنه هناك مجهود كبير يبذل من جانب الأطباء دون مقابل في المستشفيات الحكومية”، وأكدت ” أن الحل لأزمة تغيب الأطباء عن المستشفيات هو إلزامهم بالتفرغ للعمل في المستشفيات الحكومية فقط، وذلك بوضع مقابل ترك العيادات الخاصة”.

وأضافت ” أن مرتبات الأطباء الحكومية رمزية، وأن هناك من يأخذ عشر أضعاف مرتب الطبيب بوظائف أخرى”، وطالبت أيضا بأن يتم وضع بند لتمويل مرتبات الأطباء، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا يشترك فيها النواب الأطباء بلجنة الشؤون الصحية مع وزير الصحة والسكان، ووزير المالية بحضور رئيس الحكومة المصرية من أجل وضع حل لتلك الأزمة والعمل على زيادة رواتب الأطباء.

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