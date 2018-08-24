تعرف على المستندات المطلوبة لإضافة المواليد بعد إلغاء «برنت التأمينات»

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تيسيرًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، على المواطنين في إضافة المواليد على بطاقات التموين، أصدر الوزير علي المصيلحي، توجيهاته بإصدار القرار الذي حمل الرقم (24) لسنة 2018، وينص على قبول طلبات الراغبين في إضافة أبنائهم على البطاقات دون مطالبتهم بطبعة حاسب آلي معتمدة من مكاتب التأمينات «برنت تأمينات» أو مطالبتهم ببحث اجتماعي، على أن تكون المطابقة مع التأمينات باستخدام الرقم القومي، مع المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي.

ويعتبر القرار رقم (19) لسنة 2018، هو التوجيه الخامس، بخصوص تسهيل الإجراءات على المواطنين لإضافة المواليد و بدء تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد اعتبارًا منذ الأول من أغسطس الجاري ويستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.

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ويرصد لكم موقع “مصر 365” المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجُدد عقب إلغاء البحث الاجتماعي وبرنت التأمينات.

1 – صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، بالإضافة إلى صور الأرقام القومية للمقيدين على البطاقة.

2 – صورة شهادات ميلاد مواليد الفترة ما بين 2006/1/1 وحتى 2015/12/31، فضلًا عن صور شهادات ميلاد كل مواليد الأسرة ممن ينطبق عليهم الفئة العمرية أم لا، للعمل على تدشين قاعدة بيانات صحيحة.

يذكر أن وزير التموين علي المصيلحي، قرر إعفاء أصحاب المعاشات من تقديم مستند بقيمة المعاش والاكتفاء بكتابة الرقم التأميني (رقم المعاش).

بالإضافة إلى القرار الصادر ويخص أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، ومن في حكمهم – بأن يُكتفي بتقديم صورة من كارت (الفيزا) الخاص بصرف المعاش.

وأعفى الوزير العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم من تقديم بحث اجتماعي والاكتفاء بتقديم شهادة من الجهة التي يعمل بها موضحًا بها إجمالي ما يتقاضاه من راتب شهري.