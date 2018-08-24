كيف تدرب وزارة التضامن الاجتماعي المرأة الريفية على إدارة المشروعات؟

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تنظم وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، لقاءات عدة ضمن مشروع تدريب المرأة الريفية ، على مهارات الحياة الأساسية ، وإدارة المشروعات الصغيرة ، والمشروعات متناهية الصغر ، التي من شأنها أن تدر دخلا على أصحابها.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، الإجراءات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ، التي تهدف لتدريب المرأة الريفية ، على مهارات الحياة وإدارة المشروعات الصغيرة ، وهي كالتالي:

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1. تنظم وزارة التضامن الاجتماعي ، لقاءات لتوعية المرأة الريفية ، وتدريبها على إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتبادل الخبرات ، ومساعدتها في حل المشكلات الطارئة التي تواجه السيدات ، اللاتي يدرّن مشروعات صغيرة ، ضمن مشروع تنمية المرأة الريفية.

2. تهدف اللقاءات التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي ، إلى مناقشة المشكلات التي تواجه القرى المنفذ بها المشروع في المحافظة ، فضلا عن تذليل الصعوبات التي تواجه فريق العمل ، والجمعية المسند لها المشروع ، وذلك لضمان الاستمرارية.

3. نظمت وزارة التضامن الاجتماعي الشهر الماضي ، لقاء في محافظة الشرقية ، شارك فيه فريق العمل مشروع تدريب المرأة الريفية في القرى ، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، وأعضاء الإدارة العامة لشؤون المرأة ، وممثلو مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة ، والجمعية العامة لرعاية المرأة المنفذة للمشروع.

4. مشروع تدريب المرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية ، تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي في 8 محافظات ، هي «جنوب سيناء ، الشرقية ، الغربية ، الفيوم ، دمياط ، مرسى مطروح ، شمال سيناء ، والمنيا».

5. يبلغ عدد المستفيدات من مشروع تدريب المرأة الريفية ، على مهارات الحياة الأساسية وإدارة المشروعات الصغيرة ، 2868 مستفيدة على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

6. يهدف مشروع وزارة التضامن الاجتماعي ، إلى النهوض الشامل بالمرأة الريفية ، كي تصبح أما أكثر وعيا ، وربة منزل أكثر مهارة ، وعاملة أكثر إنتاجا وأكثر إسهاما في خدمة مجتمعها.

7. يتم تدريب المرأة ، على مهارات الحياة الأساسية ، مثل «الإسعافات الأولية ، الطفولة والأمومة ، أعمال الخياطة ، والأشغال اليدوية».

8. يتم تمويل المشروع ، عن طريق إعانة حكومية ، حيث إنه مسند إلى الجمعية العامة لرعاية المرأة.

9. وزارة التضامن الاجتماعي ، ترعى 4 مشروعات أخرى لتنمية المرأة ، بينها مشروع تنمية المرأة الريفية ، الذي يهدف إلى محو أمية المرأة ، وتعليمها مهارات تدر عليها ربحا ، حيث يتم تنفيذه ، في 218 قرية ، بـ9 محافظات في مصر.

10. يهدف مشروع تنمية المرأة الريفية ، إلى مساعدة المرأة علي تنفيذ مشروعات إنتاجية ، فضلا عن توعيتها بأهمية تنظيم الأسرة ، وأثره ، والذي يتم تنفيذه في 114 قرية ، بـ10 محافظات في مصر.

11. يهدف مشروع تطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء ، إلى توفير الأمن الغذائي للمرأة الريفية ، وتدريبها على تنمية مهاراتها ، والذي يتم تنفيذه في 5 محافظات ، بإجمالي 48 قرية.

12. يهدف مشروع المبادرات ، الذي يتم تنفيذه في محافظة قنا ، إلى تحسين مستوى المرأة اقتصاديا واجتماعيا.