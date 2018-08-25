حظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية في مصر

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وجّه وزير التنمية المحلية ، اللواء محمود شعراوي ، اليوم السبت ، الموافق 25 أغسطس من العام الحالي 2018 ، كتابا دوريا لمحافظات الجمهورية كافة ، بشأن تذليل العقبات أمام إصدار تراخيص مركبات التوك توك ، وتحديد خطوط سير خاصة بها ، وذلك ضمن خطة الدولة ، لتسهيل الإجراءات اللازمة ، لترخيص مركبات التوك توك في شوارع مصر.

الكتاب الدوري الذي أرسله اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ، تضمن موافاة وزارة التنمية المحلية ، بإجمالي عدد مركبات التوك توك ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، وعدد المركبات التي تم ترخيصها ، حتى تاريخ إرسال الرد ، وأسباب التأخير في استخراج التراخيص ، لباقي مركبات التوك توك.

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وزير التنمية المحلية ، طالب المحافظات في كتابه الدوري ، بتحديد خطوط سير مركبات التوك توك ، لتكون في المناطق غير المخططة ، وبين القرى وبعضها البعض فقط لا غير ، لافتا إلى ضرورة عدم سير التوك توك ، في المناطق الحضرية المخططة ، أو الطرق الرئيسية ، أو الطرق السريعة ، أو بين المدن وبعضها.

كما طالب اللواء محمود شعراوي ، محافظات الجمهورية كافة ، بموافاة وزارة التنمية المحلية ، بتقرير نصف شهري ، يتضمن إجمالي ما تم إنجازه في هذا الشأن.