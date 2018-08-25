البنوك المصرية تستأنف عملها غدا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

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تستأنف البنوك المصرية ، غدا الأحد ، الموافق 26 أغسطس من العام الحالي 2018 ، عملها ، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويبدأ العمل في البنوك المصرية كافة ، غدا الأحد ، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا ، ويستمر حتى الثانية ظهرا.

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وقرر البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، في وقت سابق ، تعطيل العمل في البنوك العاملة في مصر ، وذلك لمدة 4 أيام ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بداية من يوم الإثنين ، الموافق 20 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الخميس ، الموافق 23 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على أن يستأنف العمل صباح غدا الأحد ، الموافق 26 أغسطس من العام الحالي 2018.