موعد الزيادة الجديدة على تذاكر المترو.. اسعار اشتراكات المترو

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تعرف على موعد إدراج الزيادة الجديدة على تذاكر المترو، حيث حققت قطاع مترو الأنفاق أرباح كبيرة بعد زيادة أسعار التذاكر تصل إلى سبعين مليون جنيه أرباح شهرياً، إلى جانب ترقب إدارة المترو لإدراج الزيادة الجديدة خلال الفترة القليلة القادمة وخصوصاً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقد أعلن مساعد وزير النقل والمواصلات عمرو شعت قائلاً “إن الهدف من زيادة أسعار تذاكر المترو هو العمل على توفير جزء من تكاليف التشغيل والصيانة بشكل دوري، والتى قد عجزت الشركة عن سدادها بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار إلى جانب ارتفاع قيمة الديون على الشركة”.

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وأوضح “إن أعمال الصيانة الجسمية تتمثل في تطوير البنية الأساسية، وأنظمة الاتصالات، وشراء قطارات جديدة، وسوف يتم كل هذا من خلال قروض ميسرة، وليس من سعر التذكرة الحالي”.

وكانت وزارة النقل والمواصلات والتي تمثلها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قد قررت أن يتم تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو من يوم الثالث عشر من شهر مايو لعام 2017، ليصبع سعر التذكرة فئة التسع محطات ثلاثة جنيها، وفئة الستة عشر محطة خمسة جنيهات، وفئة أكثر من ستة عشر محطة سبعة جنيهات”.

وأضافت الوزارة “أنها قد راعت البعد الاجتماعي، ولم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلاب، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفئة كبار السن أيضا”، كان أن اشتراك الطلاب فئة خمسة وعشرين محطة سجل ثلاثة وثلاثين جنيهاً، وخمسة وثلاثين محطة سجل واحد وأربعين جنيهاً”.

أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة في المترو

فئة خمسة وعشرين محطة بسعر اثنين وعشرين جنيهاً.

فئة خمسة وثلاثين محطة بسعر سبعة وعشرين جنيهاً.

أسعار اشتراك كبار السن في المترو

فئة خمسة وثلاثين محطة بسعر مائة وخمسة وثلاثين جنيه، بإجمالي مائة وثمانين رحلة خلال ثلاثة أشهر.

وقد أوضحت شركة المترو “إن قرار الزيادة لمستخدمي المترو بصفة مستمرة عمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال ثلاث أشهر أيهما أقرب، وتتضمن أنواع الاشتراكات لغير الطلبة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفئة كبار السن، فئة ثمانية محطات بسعر ثلاثمائة وستين جنيها،ً ويبلغ سعر التذكرة فيها جنيهين، بنسبة تخفيض ثلاثة وثلاثين في المئة”.

وأضافت الوزارة “أن اشتراكات فئة ستة عشر محطة بسعر أربعمائة وخمسين جنيهاً، ويبلغ فيها سعر التذكرة 2.5 جنيه بتخفيض تصل نسبة إلى خمسين في المئة، وفئة ستة وعشرين محطة خمسمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً، و يبلغ فيها سعر التذكرة 2.97 جنيه، بتخفيض 57.5% وفئة سبعة وثلاثين محطة سبعمائة جنيهاً، ويبلغ فيها سعر التذكرة 3.89 جنيه بتخفيض %44.4”.

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