النقل تعلن عن التفاصيل الكاملة لـ أضخم صفقة في تاريخ السكك الحديد

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أعلن المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات محمد عن تفاصيل خطة تطوير المزلقانات في جمهورية مصر العربية، وأشار “أن عدد المزلقانات الشرعية تبلغ حوالي ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مزلقاناً”.

وأوضح أنه قد تم الانتهاء من تطوير ستمائة وخمسة مزلقان، والباقي سوف يدل الخدمة تبعاً، وأضاف قائلاً “إن بعض الأهالي يقومون بإقامة معابر غير شرعية، وغير آمنة، ما يستدعي التعاون مع المحليات لبحث تلك المسألة”.

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وأشار “أن خطة تطوير السكك الحديد تسير تبعاً لجدول الموضع لها بتكلفة تصل إلى ستة وخمسين مليار جنيه مصري للمرحلة الأولى”، وأكد “أن هناك تعاون مع القطاع الخاص في أعمال الصيانة الورش، ما يزيد عن تكثيف تلك الأعمال والعمل على تحسين جودتها”.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات “إن الوزارة قد قامت بوضع خطة من أجل تطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديد من عربات، ومزلقانات، محطات، وبنية أساسية، وتجديد قضبان وإرشادات”.

وأوضح “أن خطة التطوير السكك الحديد تعد طموحة للغاية، وخلال الوقت الراهن سوف يتم تنفيذ كهرباء الإشارات على مدار أكثر من ألف وتسعة وثمانين كيلو متر بتكلفة تصل إلى سبعة عشر مليار جنيه، بالإضافة عن تحديث واستحداث أنظمة جديدة لكهربة الإشارات تزيد من معدل الأمان خلال سير القطارات”.

وأضاف “أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم التعاقد على الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديد، حيث سوف يتم التعاقد على ألف وثلاثمائة عربة سكة حديد للركاب”.

وأوضح “أنه سوف يتم التعاقد على مائة جرار، من أحد الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى إصلاح واحد وثمانين جراراً، وتأهيل أحد الورش، إلى جانب الحصول على تمويل شراء مائة جرار أخرى، بالتوازي مع تطوير المزلقات والمحطات، وتصنيع وتوريد عربات نقل البضائع بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع”.

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